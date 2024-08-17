Рейтинг@Mail.ru
Умер журналист Евгений Ксензенко - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 17.08.2024 (обновлено: 16:10 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/ksenzenko-1966777762.html
Умер журналист Евгений Ксензенко
Умер журналист Евгений Ксензенко - РИА Новости, 17.08.2024
Умер журналист Евгений Ксензенко
Журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 44 лет, сообщила его супруга Екатерина в социальных сетях. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:52
2024-08-17T16:10
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966777560_22:0:878:481_1920x0_80_0_0_6de35aa8a74e4867e100956c2d1efd16.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 44 лет, сообщила его супруга Екатерина в социальных сетях. &quot;Не стало самого близкого и любимого человека в мире — моего мужа Жени. Женя мирно скончался в кругу своей семьи и близких&quot;, — написала она.Екатерина поблагодарила всех за то, что они верили и поддерживали Евгения во время тяжелой болезни. "Я благодарю вас за то, что вы рядом, верили и поддерживали Женю и меня все это время, без вас было бы сложно сражаться в битве с раком, которую мы к сожалению, проиграли", — добавила она. Журналист умер 16 августа.Ксензенко родился 28 августа 1979 года. С 2001-го он работал парламентским корреспондентом НТВ, был автором фильмов из цикла "Профессия — репортер". Возглавлял представительство телеканала НТВ в Великобритании. Как отмечается на сайте РЕН ТВ, он также подготовил десятки репортажей для телеканала.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966777560_4:0:900:672_1920x0_80_0_0_b5ae5efaeafa25b71b4bc11821855b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва
Россия, Москва
Умер журналист Евгений Ксензенко

Журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 44 лет

© Фото : соцсетиЖурналист Евгений Ксензенко
Журналист Евгений Ксензенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : соцсети
Журналист Евгений Ксензенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 44 лет, сообщила его супруга Екатерина в социальных сетях.
«

"Не стало самого близкого и любимого человека в мире — моего мужа Жени. Женя мирно скончался в кругу своей семьи и близких", — написала она.

Екатерина поблагодарила всех за то, что они верили и поддерживали Евгения во время тяжелой болезни.
"Я благодарю вас за то, что вы рядом, верили и поддерживали Женю и меня все это время, без вас было бы сложно сражаться в битве с раком, которую мы к сожалению, проиграли", — добавила она.
Журналист умер 16 августа.
Ксензенко родился 28 августа 1979 года. С 2001-го он работал парламентским корреспондентом НТВ, был автором фильмов из цикла "Профессия — репортер". Возглавлял представительство телеканала НТВ в Великобритании. Как отмечается на сайте РЕН ТВ, он также подготовил десятки репортажей для телеканала.
 
РоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала