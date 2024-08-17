https://ria.ru/20240817/ksenzenko-1966777762.html

Умер журналист Евгений Ксензенко

Умер журналист Евгений Ксензенко - РИА Новости, 17.08.2024

Умер журналист Евгений Ксензенко

Журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 44 лет, сообщила его супруга Екатерина в социальных сетях. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T15:52

2024-08-17T15:52

2024-08-17T16:10

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966777560_22:0:878:481_1920x0_80_0_0_6de35aa8a74e4867e100956c2d1efd16.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 44 лет, сообщила его супруга Екатерина в социальных сетях. "Не стало самого близкого и любимого человека в мире — моего мужа Жени. Женя мирно скончался в кругу своей семьи и близких", — написала она.Екатерина поблагодарила всех за то, что они верили и поддерживали Евгения во время тяжелой болезни. "Я благодарю вас за то, что вы рядом, верили и поддерживали Женю и меня все это время, без вас было бы сложно сражаться в битве с раком, которую мы к сожалению, проиграли", — добавила она. Журналист умер 16 августа.Ксензенко родился 28 августа 1979 года. С 2001-го он работал парламентским корреспондентом НТВ, был автором фильмов из цикла "Профессия — репортер". Возглавлял представительство телеканала НТВ в Великобритании. Как отмечается на сайте РЕН ТВ, он также подготовил десятки репортажей для телеканала.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва