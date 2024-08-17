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Умер журналист Евгений Ксензенко
Умер журналист Евгений Ксензенко - РИА Новости, 17.08.2024
Умер журналист Евгений Ксензенко
Журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 44 лет, сообщила его супруга Екатерина в социальных сетях. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:52
2024-08-17T15:52
2024-08-17T16:10
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 44 лет, сообщила его супруга Екатерина в социальных сетях. "Не стало самого близкого и любимого человека в мире — моего мужа Жени. Женя мирно скончался в кругу своей семьи и близких", — написала она.Екатерина поблагодарила всех за то, что они верили и поддерживали Евгения во время тяжелой болезни. "Я благодарю вас за то, что вы рядом, верили и поддерживали Женю и меня все это время, без вас было бы сложно сражаться в битве с раком, которую мы к сожалению, проиграли", — добавила она. Журналист умер 16 августа.Ксензенко родился 28 августа 1979 года. С 2001-го он работал парламентским корреспондентом НТВ, был автором фильмов из цикла "Профессия — репортер". Возглавлял представительство телеканала НТВ в Великобритании. Как отмечается на сайте РЕН ТВ, он также подготовил десятки репортажей для телеканала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва
Умер журналист Евгений Ксензенко
Журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 44 лет
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 44 лет, сообщила его супруга Екатерина в социальных сетях.
«
"Не стало самого близкого и любимого человека в мире — моего мужа Жени. Женя мирно скончался в кругу своей семьи и близких", — написала она.
Екатерина поблагодарила всех за то, что они верили и поддерживали Евгения во время тяжелой болезни.
"Я благодарю вас за то, что вы рядом, верили и поддерживали Женю и меня все это время, без вас было бы сложно сражаться в битве с раком, которую мы к сожалению, проиграли", — добавила она.
Журналист умер 16 августа.
Ксензенко родился 28 августа 1979 года. С 2001-го он работал парламентским корреспондентом НТВ, был автором фильмов из цикла "Профессия — репортер". Возглавлял представительство телеканала НТВ в Великобритании. Как отмечается на сайте РЕН ТВ, он также подготовил десятки репортажей для телеканала.