https://ria.ru/20240817/krynki-1966719559.html

ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах

ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах - РИА Новости, 17.08.2024

ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах

Украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T03:02

2024-08-17T03:02

2024-08-17T10:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться", — сказал он.В то же время противник все больше переходит к террору мирного населения, добавил собеседник агентства. "Опаснее всего становятся дроны, которые залетают на несколько километров от реки и появляются в селах, где их раньше не видели", — сказал губернатор. В июле украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что в Крынках с октября 2023 года по июнь 2024-го "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ. Эвакуировать оттуда удалось тела 262 погибших.Противник также предпринял безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны.

https://ria.ru/20240726/krynki-1962227162.html

https://ria.ru/20240720/syrskiy-1960964954.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, в мире