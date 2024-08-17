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ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:02 17.08.2024 (обновлено: 10:38 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/krynki-1966719559.html
ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах
ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах - РИА Новости, 17.08.2024
ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах
Украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T03:02
2024-08-17T10:38
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться", — сказал он.В то же время противник все больше переходит к террору мирного населения, добавил собеседник агентства. "Опаснее всего становятся дроны, которые залетают на несколько километров от реки и появляются в селах, где их раньше не видели", — сказал губернатор. В июле украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что в Крынках с октября 2023 года по июнь 2024-го "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ. Эвакуировать оттуда удалось тела 262 погибших.Противник также предпринял безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны.
https://ria.ru/20240726/krynki-1962227162.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах

Губернатор Сальдо: ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться", — сказал он.
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В то же время противник все больше переходит к террору мирного населения, добавил собеседник агентства.
"Опаснее всего становятся дроны, которые залетают на несколько километров от реки и появляются в селах, где их раньше не видели", — сказал губернатор.

Крынки — село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. В итоге украинских боевиков оттуда выбили, а само село и окрестности зачистили.

В июле украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что в Крынках с октября 2023 года по июнь 2024-го "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ. Эвакуировать оттуда удалось тела 262 погибших.
Противник также предпринял безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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