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ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах
ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах - РИА Новости, 17.08.2024
ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах
Украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T03:02
2024-08-17T03:02
2024-08-17T10:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться", — сказал он.В то же время противник все больше переходит к террору мирного населения, добавил собеседник агентства. "Опаснее всего становятся дроны, которые залетают на несколько километров от реки и появляются в селах, где их раньше не видели", — сказал губернатор. В июле украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что в Крынках с октября 2023 года по июнь 2024-го "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ. Эвакуировать оттуда удалось тела 262 погибших.Противник также предпринял безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны.
https://ria.ru/20240726/krynki-1962227162.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах
Губернатор Сальдо: ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться", — сказал он.
В то же время противник все больше переходит к террору мирного населения, добавил собеседник агентства.
"Опаснее всего становятся дроны, которые залетают на несколько километров от реки и появляются в селах, где их раньше не видели", — сказал губернатор.
Крынки — село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. В итоге украинских боевиков оттуда выбили, а само село и окрестности зачистили.
В июле украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что в Крынках с октября 2023 года по июнь 2024-го "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ
. Эвакуировать оттуда удалось тела 262 погибших.
Противник также предпринял безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны.