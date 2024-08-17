https://ria.ru/20240817/kino-1966748800.html

Всероссийская акция "Ночь кино" впервые пройдет в Армении

Всероссийская акция "Ночь кино" впервые пройдет в Армении - РИА Новости, 17.08.2024

Всероссийская акция "Ночь кино" впервые пройдет в Армении

Всероссийская акция "Ночь кино" впервые пройдет в Армении 24 августа, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T11:41

2024-08-17T11:41

2024-08-17T11:41

культура

армения

александр андрющенко

ереван

александр войтинский

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

роскино

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ЕРЕВАН, 17 авг - РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь кино" впервые пройдет в Армении 24 августа, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике "Двадцать четвертого августа впервые в Армении на площадке Дома Москвы в Ереване пройдет всероссийская акция "Ночь кино", приуроченная ко Дню российского кино, отмечаемого 27 августа", - говорится в сообщении. Отмечается, что организатором мероприятия выступает Роскино при поддержке министерства культуры России, МИД РФ и Фонда кино. В пресс-службе уточнили, что ежегодно для "Ночи кино" выбираются три самые яркие новинки российского кинематографа. В программе этого года – фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед" режиссера Александра Андрющенко, сказка "По щучьему велению" Александра Войтинского и военно-историческая драма "Воздух" Алексея Германа-младшего.

https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951603726.html

https://ria.ru/20240606/zharov-1950993646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, александр андрющенко, ереван, александр войтинский, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), роскино, фонд кино