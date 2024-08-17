Рейтинг@Mail.ru
Всероссийская акция "Ночь кино" впервые пройдет в Армении - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:41 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/kino-1966748800.html
Всероссийская акция "Ночь кино" впервые пройдет в Армении
Всероссийская акция "Ночь кино" впервые пройдет в Армении - РИА Новости, 17.08.2024
Всероссийская акция "Ночь кино" впервые пройдет в Армении
Всероссийская акция "Ночь кино" впервые пройдет в Армении 24 августа, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T11:41
2024-08-17T11:41
культура
армения
александр андрющенко
ереван
александр войтинский
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
роскино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33882/52/338825256_0:258:2637:1741_1920x0_80_0_0_ff33595ff5b167c922c67e2a70104ba1.jpg
ЕРЕВАН, 17 авг - РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь кино" впервые пройдет в Армении 24 августа, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике "Двадцать четвертого августа впервые в Армении на площадке Дома Москвы в Ереване пройдет всероссийская акция "Ночь кино", приуроченная ко Дню российского кино, отмечаемого 27 августа", - говорится в сообщении. Отмечается, что организатором мероприятия выступает Роскино при поддержке министерства культуры России, МИД РФ и Фонда кино. В пресс-службе уточнили, что ежегодно для "Ночи кино" выбираются три самые яркие новинки российского кинематографа. В программе этого года – фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед" режиссера Александра Андрющенко, сказка "По щучьему велению" Александра Войтинского и военно-историческая драма "Воздух" Алексея Германа-младшего.
https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951603726.html
https://ria.ru/20240606/zharov-1950993646.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33882/52/338825256_0:11:2637:1989_1920x0_80_0_0_4fc6b9ece89643bd9c0d793245e3e56d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, александр андрющенко, ереван, александр войтинский, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), роскино, фонд кино
Культура, Армения, Александр Андрющенко, Ереван, Александр Войтинский, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Роскино, Фонд кино
Всероссийская акция "Ночь кино" впервые пройдет в Армении

Всероссийская акция "Ночь кино" впервые пройдет в Армении 24 августа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗрители в кинозале IMAX
Зрители в кинозале IMAX - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Зрители в кинозале IMAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 авг - РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь кино" впервые пройдет в Армении 24 августа, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике
"Двадцать четвертого августа впервые в Армении на площадке Дома Москвы в Ереване пройдет всероссийская акция "Ночь кино", приуроченная ко Дню российского кино, отмечаемого 27 августа", - говорится в сообщении.
Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Швыдкой призвал не сравнивать российское кино с голливудским
8 июня, 10:27
Отмечается, что организатором мероприятия выступает Роскино при поддержке министерства культуры России, МИД РФ и Фонда кино.
В пресс-службе уточнили, что ежегодно для "Ночи кино" выбираются три самые яркие новинки российского кинематографа. В программе этого года – фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед" режиссера Александра Андрющенко, сказка "По щучьему велению" Александра Войтинского и военно-историческая драма "Воздух" Алексея Германа-младшего.
Александр Жаров - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Жаров назвал самых популярных героев современного кино
6 июня, 13:55
 
КультураАрменияАлександр АндрющенкоЕреванАлександр ВойтинскийРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)РоскиноФонд кино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала