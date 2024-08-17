https://ria.ru/20240817/kiev-1966728931.html

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.08.2024

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в субботу в районе Киева на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T07:42

2024-08-17T07:42

2024-08-17T07:42

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в районе Киева на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное". "В Киеве были слышны взрывы, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области тревогу объявили в 07.04 мск, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240816/kiev-1966504887.html

киев

киевская область

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в мире, киев, киевская область, вооруженные силы рф