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В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.08.2024
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в субботу в районе Киева на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T07:42
2024-08-17T07:42
2024-08-17T07:42
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в районе Киева на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное". "В Киеве были слышны взрывы, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области тревогу объявили в 07.04 мск, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в районе Киева на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы