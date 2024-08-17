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В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/kiev-1966728931.html
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.08.2024
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в субботу в районе Киева на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T07:42
2024-08-17T07:42
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в районе Киева на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное". "В Киеве были слышны взрывы, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области тревогу объявили в 07.04 мск, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240816/kiev-1966504887.html
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в мире, киев, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в районе Киева на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Alex BabenkoСотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания
Сотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Сотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в районе Киева на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве были слышны взрывы, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области тревогу объявили в 07.04 мск, она звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 00:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьВооруженные силы РФ
 
 
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