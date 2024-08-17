Рейтинг@Mail.ru
Харрис хочет запретить в США возможность освобождения под залог - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/kharris-1966718315.html
Харрис хочет запретить в США возможность освобождения под залог
Харрис хочет запретить в США возможность освобождения под залог - РИА Новости, 17.08.2024
Харрис хочет запретить в США возможность освобождения под залог
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис намерена запретить возможность освобождения под залог за деньги, РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T02:12
2024-08-17T02:12
сша
камала харрис
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961454502_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5bc78a5859a20b6bdad0606e517cca38.jpg
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис намерена запретить возможность освобождения под залог за деньги, заявил ее представитель Джеймс Сингер. "По проблеме освобождения под денежный залог она верит, что нам нужна система, при которой общественная безопасность, а не благосостояние определяет, кто должен оставаться за решеткой после ареста", - сообщил он телеканалу Fox News. Сингер добавил, что Харрис считает необходимым в рамках системы уголовного правосудия защищать всех американцев, независимо от их экономического статуса, пола или расы. Как отмечает издание, это уже не первая попытка Харрис отменить в США выход на свободу за наличные. В 2019 году она также призывала "покончить с залогами за деньги", утверждая, что данный механизм "несправедлив и сломан". По мнению Харрис, эта проблема особенно сильно влияет на чернокожее население, поскольку сидящие под арестом афроамериканцы не могут позволить себя выход под залог, но с большей вероятностью лишаются свободы до суда.
https://ria.ru/20240816/kharris-1966709693.html
https://ria.ru/20240815/tramp-1966501550.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961454502_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cb0d017550e5839d8f75d009d820241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, камала харрис, в мире
США, Камала Харрис, В мире
Харрис хочет запретить в США возможность освобождения под залог

Представитель Харрис заявил о ее плане запретить в США освобождать под залог

© AP Photo / Stephanie ScarbroughКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис намерена запретить возможность освобождения под залог за деньги, заявил ее представитель Джеймс Сингер.
"По проблеме освобождения под денежный залог она верит, что нам нужна система, при которой общественная безопасность, а не благосостояние определяет, кто должен оставаться за решеткой после ареста", - сообщил он телеканалу Fox News.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Харрис заявила, что хочет запретить взвинчивание цен на продукты
Вчера, 23:22
Сингер добавил, что Харрис считает необходимым в рамках системы уголовного правосудия защищать всех американцев, независимо от их экономического статуса, пола или расы.
Как отмечает издание, это уже не первая попытка Харрис отменить в США выход на свободу за наличные. В 2019 году она также призывала "покончить с залогами за деньги", утверждая, что данный механизм "несправедлив и сломан". По мнению Харрис, эта проблема особенно сильно влияет на чернокожее население, поскольку сидящие под арестом афроамериканцы не могут позволить себя выход под залог, но с большей вероятностью лишаются свободы до суда.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Харрис может разрушить весь мир, считает Трамп
15 августа, 23:57
 
СШАКамала ХаррисВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала