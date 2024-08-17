https://ria.ru/20240817/kharris-1966718315.html
Харрис хочет запретить в США возможность освобождения под залог
Харрис хочет запретить в США возможность освобождения под залог - РИА Новости, 17.08.2024
Харрис хочет запретить в США возможность освобождения под залог
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис намерена запретить возможность освобождения под залог за деньги, РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T02:12
2024-08-17T02:12
2024-08-17T02:12
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис намерена запретить возможность освобождения под залог за деньги, заявил ее представитель Джеймс Сингер. "По проблеме освобождения под денежный залог она верит, что нам нужна система, при которой общественная безопасность, а не благосостояние определяет, кто должен оставаться за решеткой после ареста", - сообщил он телеканалу Fox News. Сингер добавил, что Харрис считает необходимым в рамках системы уголовного правосудия защищать всех американцев, независимо от их экономического статуса, пола или расы. Как отмечает издание, это уже не первая попытка Харрис отменить в США выход на свободу за наличные. В 2019 году она также призывала "покончить с залогами за деньги", утверждая, что данный механизм "несправедлив и сломан". По мнению Харрис, эта проблема особенно сильно влияет на чернокожее население, поскольку сидящие под арестом афроамериканцы не могут позволить себя выход под залог, но с большей вероятностью лишаются свободы до суда.
https://ria.ru/20240816/kharris-1966709693.html
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сша, камала харрис, в мире
США, Камала Харрис, В мире
Харрис хочет запретить в США возможность освобождения под залог
Представитель Харрис заявил о ее плане запретить в США освобождать под залог
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис намерена запретить возможность освобождения под залог за деньги, заявил ее представитель Джеймс Сингер.
"По проблеме освобождения под денежный залог она верит, что нам нужна система, при которой общественная безопасность, а не благосостояние определяет, кто должен оставаться за решеткой после ареста", - сообщил он телеканалу Fox News.
Сингер добавил, что Харрис считает необходимым в рамках системы уголовного правосудия защищать всех американцев, независимо от их экономического статуса, пола или расы.
Как отмечает издание, это уже не первая попытка Харрис отменить в США выход на свободу за наличные. В 2019 году она также призывала "покончить с залогами за деньги", утверждая, что данный механизм "несправедлив и сломан". По мнению Харрис, эта проблема особенно сильно влияет на чернокожее население, поскольку сидящие под арестом афроамериканцы не могут позволить себя выход под залог, но с большей вероятностью лишаются свободы до суда.