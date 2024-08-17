https://ria.ru/20240817/kater-1966760042.html
Черноморский флот уничтожил два катера ВМС Украины
Черноморский флот уничтожил два катера ВМС Украины - РИА Новости, 17.08.2024
Черноморский флот уничтожил два катера ВМС Украины
Силы Черноморского флота уничтожили два украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:23
2024-08-17T13:23
2024-08-17T13:34
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили два украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны России."Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера военно-морских сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, средства российской ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США и 35 беспилотников, из них десять - вне зоны проведения спецоперации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность
Черноморский флот уничтожил два катера ВМС Украины
Миноброны: Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВМС Украины