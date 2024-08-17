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Черноморский флот уничтожил два катера ВМС Украины - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 17.08.2024 (обновлено: 13:34 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/kater-1966760042.html
Черноморский флот уничтожил два катера ВМС Украины
Черноморский флот уничтожил два катера ВМС Украины - РИА Новости, 17.08.2024
Черноморский флот уничтожил два катера ВМС Украины
Силы Черноморского флота уничтожили два украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:23
2024-08-17T13:34
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили два украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны России."Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера военно-морских сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, средства российской ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США и 35 беспилотников, из них десять - вне зоны проведения спецоперации.
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украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность
Черноморский флот уничтожил два катера ВМС Украины

Миноброны: Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВМС Украины

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили два украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны России.
"Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера военно-морских сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, средства российской ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США и 35 беспилотников, из них десять - вне зоны проведения спецоперации.
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