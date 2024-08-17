https://ria.ru/20240817/kater-1966760042.html

Черноморский флот уничтожил два катера ВМС Украины

Черноморский флот уничтожил два катера ВМС Украины - РИА Новости, 17.08.2024

Черноморский флот уничтожил два катера ВМС Украины

Силы Черноморского флота уничтожили два украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T13:23

2024-08-17T13:23

2024-08-17T13:34

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили два украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны России."Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера военно-морских сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, средства российской ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США и 35 беспилотников, из них десять - вне зоны проведения спецоперации.

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Варвара Скокшина

украина, россия, безопасность