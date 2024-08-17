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На Камчатке после землетрясения зафиксировали серию афтершоков
На Камчатке после землетрясения зафиксировали серию афтершоков - РИА Новости, 17.08.2024
На Камчатке после землетрясения зафиксировали серию афтершоков
На Камчатке после сильного землетрясения зафиксирована серия афтершоков, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T23:28
2024-08-17T23:28
2024-08-17T23:28
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости. На Камчатке после сильного землетрясения зафиксирована серия афтершоков, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Фиксируется серия афтершоков магнитудой от 3,9 до 5,0 после ощущаемого сейсмособытия в акватории Тихого океана. Большинство из них неощущаемые", - говорится в сообщении. Специалисты МЧС проводят обследование зданий и сооружений на предмет наличия трещин и разрушений. Сильное землетрясение произошло около 7.00 местного времени. Магнитуда сейсмособытия составила 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. В отдельных районах края подземные толчки ощущались силой до 7 баллов.
https://ria.ru/20240718/zemletryasenie-1960481078.html
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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке после землетрясения зафиксировали серию афтершоков
На Камчатке после сильного землетрясения зафиксировали серию афтершоков