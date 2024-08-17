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Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 17.08.2024

Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по инфраструктуре движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T18:32

2024-08-17T18:32

2024-08-17T18:32

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ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по инфраструктуре движения "Хезболлах" на юге Ливана. "ВВС Израиля нанесли удары по военной инфраструктуре "Хезболлах"... на юге Ливана", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что нанесли артиллерийские удары по югу Ливана "для устранения угрозы". Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году