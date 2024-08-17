https://ria.ru/20240817/ishkulov-1966727844.html

Источник уличил во лжи фигуранта дела об атаке на Курскую область

Источник уличил во лжи фигуранта дела об атаке на Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024

Источник уличил во лжи фигуранта дела об атаке на Курскую область

Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область офицер ВСУ Эмиль Ишкулов врал украинским СМИ о том, как летом 2014 года якобы попал в плен к батальону... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T07:20

2024-08-17T07:20

2024-08-17T11:24

владимир путин

валерий герасимов

россия

курская область

брянская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область офицер ВСУ Эмиль Ишкулов врал украинским СМИ о том, как летом 2014 года якобы попал в плен к батальону "Восток", вероятно, с целью продвинуться по службе в ВСУ, рассказал РИА Новости источник в батальоне "Восток".Ранее в украинских СМИ утверждалось, что в начале июня 2014 года Ишкулов, будучи старшим лейтенантом разведвзвода 1-го батальона 25-й бригады ВСУ, попал в плен к бойцам донецкого сопротивления в районе блокпоста в Мариновке. Ишкулов рассказывал украинским журналистам, что это произошло, когда он пытался под видом гражданского покинуть населенный пункт, также он утверждал, что задержал его боец "Востока" с позывным Заур, командовавший осетинским подразделением. Ишкулов жаловался на условия плена — его якобы били. "Да, эпизод такой был, но на самом деле в плен его никто не брал. Да, это было все в Мариновке. Какого-то задерживали человека, в котором заподозрили наблюдателя, но никто в плен его не брал. Если бы брали в плен, было бы продолжение истории, обмен, например. Он бы у нас содержался. <...> Его тогда там на месте и отпустили, тогда (летом 2014 года. — Прим. ред.) был другой характер отношений (с ВСУ. — Прим. ред.)", — сказал собеседник.По словам источника, бойцы "Востока" после разоблачения — тут же, на месте, — отпустили попавшего к ним Ишкулова, при этом ни бойцы подразделения, ни сам командир Заур не били и не пытали его."Наверное, что-то он привирает. Когда мы оказались там (в Мариновке. — Прим. ред.), я помню, я выставил заслон и командовал заслоном как раз вот Заур. И он потом рассказывал, что они там обнаружили (вэсэушников. — Прим. ред.), по-моему, даже не одного. И вот его (Эмиля Ишкулова. — Прим. ред.), видимо, оттуда его прогнали куда подальше… Вся эта часть придумана, ничего такого не было. Там на месте его и отпустили. Вся та часть, которая идет в интервью после контакта с Зауром… Если бы кто-то притащил пленного, мне бы стало известно, тем более это было бы первым эпизодом, когда мы взяли пленного", — рассказал РИА Новости источник в батальоне "Восток". Собеседник РИА Новости предположил, что историю о своем пленении Ишкулов сочинил, чтобы продвинуться по службе в Вооруженных силах Украины."Какие-то дивиденды, видимо, приносит (история о пленении. — Прим. ред.). Потому что есть такой бэкграунд, мол, давно с нами воюет, убежденный и последовательный противник, даже в плену у нас побывал. Нам-то от этого что?" — задался вопросом собеседник агентства.СК России ранее возбудил против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова уголовное дело о нападении на Курскую область, он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство. Помимо него, фигурантом уголовного дела является и Владимир Пипко — командир 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966725418.html

https://ria.ru/20240817/plennyy-1966722043.html

https://ria.ru/20240816/plennye-1966709590.html

https://ria.ru/20240815/minoborony-1966407051.html

россия

курская область

брянская область

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владимир путин, валерий герасимов, россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)