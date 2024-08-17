https://ria.ru/20240817/ishkulov-1966727844.html
Источник уличил во лжи фигуранта дела об атаке на Курскую область
Источник уличил во лжи фигуранта дела об атаке на Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024
Источник уличил во лжи фигуранта дела об атаке на Курскую область
Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область офицер ВСУ Эмиль Ишкулов врал украинским СМИ о том, как летом 2014 года якобы попал в плен к батальону... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T07:20
2024-08-17T07:20
2024-08-17T11:24
владимир путин
валерий герасимов
россия
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область офицер ВСУ Эмиль Ишкулов врал украинским СМИ о том, как летом 2014 года якобы попал в плен к батальону "Восток", вероятно, с целью продвинуться по службе в ВСУ, рассказал РИА Новости источник в батальоне "Восток".Ранее в украинских СМИ утверждалось, что в начале июня 2014 года Ишкулов, будучи старшим лейтенантом разведвзвода 1-го батальона 25-й бригады ВСУ, попал в плен к бойцам донецкого сопротивления в районе блокпоста в Мариновке. Ишкулов рассказывал украинским журналистам, что это произошло, когда он пытался под видом гражданского покинуть населенный пункт, также он утверждал, что задержал его боец "Востока" с позывным Заур, командовавший осетинским подразделением. Ишкулов жаловался на условия плена — его якобы били. "Да, эпизод такой был, но на самом деле в плен его никто не брал. Да, это было все в Мариновке. Какого-то задерживали человека, в котором заподозрили наблюдателя, но никто в плен его не брал. Если бы брали в плен, было бы продолжение истории, обмен, например. Он бы у нас содержался. <...> Его тогда там на месте и отпустили, тогда (летом 2014 года. — Прим. ред.) был другой характер отношений (с ВСУ. — Прим. ред.)", — сказал собеседник.По словам источника, бойцы "Востока" после разоблачения — тут же, на месте, — отпустили попавшего к ним Ишкулова, при этом ни бойцы подразделения, ни сам командир Заур не били и не пытали его."Наверное, что-то он привирает. Когда мы оказались там (в Мариновке. — Прим. ред.), я помню, я выставил заслон и командовал заслоном как раз вот Заур. И он потом рассказывал, что они там обнаружили (вэсэушников. — Прим. ред.), по-моему, даже не одного. И вот его (Эмиля Ишкулова. — Прим. ред.), видимо, оттуда его прогнали куда подальше… Вся эта часть придумана, ничего такого не было. Там на месте его и отпустили. Вся та часть, которая идет в интервью после контакта с Зауром… Если бы кто-то притащил пленного, мне бы стало известно, тем более это было бы первым эпизодом, когда мы взяли пленного", — рассказал РИА Новости источник в батальоне "Восток". Собеседник РИА Новости предположил, что историю о своем пленении Ишкулов сочинил, чтобы продвинуться по службе в Вооруженных силах Украины."Какие-то дивиденды, видимо, приносит (история о пленении. — Прим. ред.). Потому что есть такой бэкграунд, мол, давно с нами воюет, убежденный и последовательный противник, даже в плену у нас побывал. Нам-то от этого что?" — задался вопросом собеседник агентства.СК России ранее возбудил против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова уголовное дело о нападении на Курскую область, он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство. Помимо него, фигурантом уголовного дела является и Владимир Пипко — командир 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966725418.html
https://ria.ru/20240817/plennyy-1966722043.html
https://ria.ru/20240816/plennye-1966709590.html
https://ria.ru/20240815/minoborony-1966407051.html
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владимир путин, валерий герасимов, россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник уличил во лжи фигуранта дела об атаке на Курскую область
Фигурант дела об атаке на Курскую область врал, что был в плену у "Востока"
ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область офицер ВСУ Эмиль Ишкулов врал украинским СМИ о том, как летом 2014 года якобы попал в плен к батальону "Восток", вероятно, с целью продвинуться по службе в ВСУ, рассказал РИА Новости источник в батальоне "Восток".
Ранее в украинских СМИ утверждалось, что в начале июня 2014 года Ишкулов, будучи старшим лейтенантом разведвзвода 1-го батальона 25-й бригады ВСУ, попал в плен к бойцам донецкого сопротивления в районе блокпоста в Мариновке. Ишкулов рассказывал украинским журналистам, что это произошло, когда он пытался под видом гражданского покинуть населенный пункт, также он утверждал, что задержал его боец "Востока" с позывным Заур, командовавший осетинским подразделением. Ишкулов жаловался на условия плена — его якобы били.
"Да, эпизод такой был, но на самом деле в плен его никто не брал. Да, это было все в Мариновке. Какого-то задерживали человека, в котором заподозрили наблюдателя, но никто в плен его не брал. Если бы брали в плен, было бы продолжение истории, обмен, например. Он бы у нас содержался. <...> Его тогда там на месте и отпустили, тогда (летом 2014 года. — Прим. ред.) был другой характер отношений (с ВСУ. — Прим. ред.)", — сказал собеседник.
По словам источника, бойцы "Востока" после разоблачения — тут же, на месте, — отпустили попавшего к ним Ишкулова, при этом ни бойцы подразделения, ни сам командир Заур не били и не пытали его.
"Наверное, что-то он привирает. Когда мы оказались там (в Мариновке. — Прим. ред.), я помню, я выставил заслон и командовал заслоном как раз вот Заур. И он потом рассказывал, что они там обнаружили (вэсэушников. — Прим. ред.), по-моему, даже не одного. И вот его (Эмиля Ишкулова. — Прим. ред.), видимо, оттуда его прогнали куда подальше… Вся эта часть придумана, ничего такого не было. Там на месте его и отпустили. Вся та часть, которая идет в интервью после контакта с Зауром… Если бы кто-то притащил пленного, мне бы стало известно, тем более это было бы первым эпизодом, когда мы взяли пленного", — рассказал РИА Новости источник в батальоне "Восток".
Собеседник РИА Новости предположил, что историю о своем пленении Ишкулов сочинил, чтобы продвинуться по службе в Вооруженных силах Украины.
"Какие-то дивиденды, видимо, приносит (история о пленении. — Прим. ред.). Потому что есть такой бэкграунд, мол, давно с нами воюет, убежденный и последовательный противник, даже в плену у нас побывал. Нам-то от этого что?" — задался вопросом собеседник агентства.
СК России
ранее возбудил против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова уголовное дело о нападении на Курскую область, он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство. Помимо него, фигурантом уголовного дела является и Владимир Пипко — командир 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин
заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.