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Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК "Ирис-Т"
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК "Ирис-Т" - РИА Новости, 17.08.2024
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК "Ирис-Т"
Российские военные за сутки уничтожили в Сумской области украинские пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Ирис-Т" и многофункциональную... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:19
2024-08-17T14:19
2024-08-17T14:34
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили в Сумской области украинские пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Ирис-Т" и многофункциональную радиолокационную станцию "ТРМЛ-4Д", сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Сенное Сумской области ракетным ударом уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Ирис-Т" и многофункциональная радиолокационная станция "ТРМЛ-4Д", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК "Ирис-Т"
Минобороны: ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК "Ирис-Т" под Сумами