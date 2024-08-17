https://ria.ru/20240817/iris-t-1966765009.html

Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК "Ирис-Т"

Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК "Ирис-Т" - РИА Новости, 17.08.2024

Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК "Ирис-Т"

Российские военные за сутки уничтожили в Сумской области украинские пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Ирис-Т" и многофункциональную... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:19

2024-08-17T14:19

2024-08-17T14:34

специальная военная операция на украине

безопасность

сумская область

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили в Сумской области украинские пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Ирис-Т" и многофункциональную радиолокационную станцию "ТРМЛ-4Д", сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Сенное Сумской области ракетным ударом уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Ирис-Т" и многофункциональная радиолокационная станция "ТРМЛ-4Д", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

безопасность, сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)