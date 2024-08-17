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Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК "Ирис-Т" - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 17.08.2024 (обновлено: 14:34 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/iris-t-1966765009.html
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК "Ирис-Т"
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК "Ирис-Т" - РИА Новости, 17.08.2024
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК "Ирис-Т"
Российские военные за сутки уничтожили в Сумской области украинские пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Ирис-Т" и многофункциональную... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:19
2024-08-17T14:34
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили в Сумской области украинские пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Ирис-Т" и многофункциональную радиолокационную станцию "ТРМЛ-4Д", сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Сенное Сумской области ракетным ударом уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Ирис-Т" и многофункциональная радиолокационная станция "ТРМЛ-4Д", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК "Ирис-Т"

Минобороны: ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК "Ирис-Т" под Сумами

© Минобороны РоссииВКС России ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК "Ирис-Т" ВСУ в районе населенного пункта Островерховка. Кадр видео
ВКС России ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК Ирис-Т ВСУ в районе населенного пункта Островерховка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Минобороны России
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили в Сумской области украинские пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Ирис-Т" и многофункциональную радиолокационную станцию "ТРМЛ-4Д", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Сенное Сумской области ракетным ударом уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Ирис-Т" и многофункциональная радиолокационная станция "ТРМЛ-4Д", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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