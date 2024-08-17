https://ria.ru/20240817/indoneziya-1966729183.html

Посол допустил привлечение российских инвесторов в новую столицу Индонезии

Посол допустил привлечение российских инвесторов в новую столицу Индонезии - РИА Новости, 17.08.2024

Посол допустил привлечение российских инвесторов в новую столицу Индонезии

Индонезия заинтересована в том, чтобы привлечь российских инвесторов к развитию проектов в новой столице страны Нусантаре, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T07:47

2024-08-17T07:47

2024-08-17T07:47

джоко видодо

андрей руденко

индонезия

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ДЖАКАРТА, 17 авг - РИА Новости. Индонезия заинтересована в том, чтобы привлечь российских инвесторов к развитию проектов в новой столице страны Нусантаре, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. В субботу Индонезия в 79-й раз празднует свой День независимости, причем впервые праздник проходит в новой столице страны - Нусантаре. Строящийся на острове Калимантан мегаполис должен решить проблему перенаселенности Джакарты, а также стать апофеозом независимой Индонезии, городом, свободным от "колониального зловония". "Индонезийская сторона периодически ставит вопрос привлечения российских инвесторов к развитию проектов в Нусантаре. Считаю, что с учетом значительного опыта ряда крупных российских городов, в том числе, конечно же, Москвы, особый интерес представляют жилищное и инфраструктурное строительство, а также развитие системы общественного транспорта", - отметил посол. В 2019 году президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее заявлял РИА Новости, что российские компании в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры новой столицы Индонезии.

https://ria.ru/20240817/rossija-1966724127.html

https://ria.ru/20240815/indoneziya-1966301662.html

индонезия

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джоко видодо, андрей руденко, индонезия