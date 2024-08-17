Индонезия выступает против неоколониальных практик, заявил посол Толченов
Посол Толченов: Запад пытается "выкачивать" из Индонезии необработанное сырье
© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 17 авг - РИА Новости. Индонезия выступает против неоколониальных практик Запада, пытающегося "выкачивать" из страны необработанное сырье, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
В субботу Индонезия в 79-й раз празднует свой День независимости, праздник впервые проходит в новой столице страны - Нусантаре. Строящийся на острове Калимантан мегаполис должен решить проблему перенаселенности Джакарты, а также стать апофеозом независимой Индонезии.
В своем обращении к нации накануне праздника президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что страна не даст другим государствам помешать ее планам сконцентрироваться на собственной переработке сырья, а не на его экспорте.
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"В настоящее время индонезийцы последовательно выступают против неоколониальных практик западных стран, которые пытаются сохранить возможность "выкачивать" из страны необработанное сырье, в то время как индонезийские власти нацелены на формирование перерабатывающей промышленности, функционирующей на базе богатых природных ресурсов архипелага", - отметил Толченов.
Индонезия оспаривает свои права как производителя и поставщика никелевой продукции сразу с двумя странами - США и Евросоюзом. На площадках международных организаций и в двусторонних переговорах индонезийская сторона доказывает, что имеет право не только запрещать экспорт сырья в целях его самостоятельной обработки, но и право на справедливые субсидии на свою продукцию.
Ранее США выпустили правила о "зеленых" субсидиях на полезные ископаемые, используемые в производстве электромобилей. Индонезия, обладатель крупнейшего запаса никелевой руды, не была упомянута в них.
Власти Индонезии запретили экспорт никелевой руды с 1 января 2020 года. Однако такая политика вызвала протесты со стороны Европейского союза, поскольку запрет влияет на производство нержавеющей стали.