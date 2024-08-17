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В Китае сделали предупреждение из-за действий ВСУ в Курской области
В Китае сделали предупреждение из-за действий ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.08.2024
В Китае сделали предупреждение из-за действий ВСУ в Курской области
Украинский конфликт может стать более жестоким и выйти за пределы из-за действий ВСУ в Курской области, пишет Global Times. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T12:20
2024-08-17T12:20
2024-08-17T12:20
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинский конфликт может стать более жестоким и выйти за пределы из-за действий ВСУ в Курской области, пишет Global Times."По словам экспертов, ситуация на поле боя теперь стала более сложной, они предупредили, что конфликт может выйти за его пределы и стать более жестоким", — говорится в материале.Китайские специалисты также предупреждают, что Россия может жестко ответить на действия ВСУ в Курской области.Накануне Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
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курская область, россия, китай, вооруженные силы украины, в мире, украина, политика
Курская область, Россия, Китай, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Политика
В Китае сделали предупреждение из-за действий ВСУ в Курской области
GT: операция ВСУ в Курской области может обострить конфликт с Россией