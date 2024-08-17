На "Госуслугах" запустили сервисы для помощи жителям Курской области
"Госуслуги" запустили сервисы для помощи пострадавшим жителям Курской области
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги". Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сервисы для помощи жителям Курской области стали доступны на "Госуслугах" — портал собирает информацию от пострадавших для регионального оперштаба, сообщило Минцифры в Telegram-канале.
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"На "Госуслугах" доступны сервисы для помощи жителям Курской области. "Госуслуги" запустили сбор информации от пострадавших жителей Курской области для регионального оперштаба. Они могут сообщить о себе, рассказать, в каких товарах, продуктах и лекарствах нуждаются, и найти близких, с которыми потеряна связь", — уточнили в ведомстве.
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Через "Госуслуги" можно подать информацию о том, какие предметы первой необходимости нужны, товара или лекарства не хватает. Кроме того, можно оставить заявку, если нужна помощь с переездом из пункта временного размещения.
Также на портале можно заполнить заявку на поиск родных — данные передаются в оперштаб и сверяются с информацией о выехавших. Друг друга могут найти родственники, которые потеряли связь.
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"Те, кто самостоятельно покинули свои дома, могут сообщить о себе на "Госуслугах". Так о выехавших узнают региональные власти, будет проще получить соцподдержку и найти близких. <…> Жители приграничных районов могут оставить заявку, указав, сколько людей и откуда готовы выехать. "Госуслуги" передадут информацию в оперштаб Курской области", — добавили в министерстве.
В Минцифры напомнили, что через "Госуслуги" можно оформить выплаты жителям пострадавших районов Курской области и пострадавшим при ЧС, выплату при утрате имущества и выплату за вред здоровью, а также выплату членам семьи погибшего при ЧС.
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