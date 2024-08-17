https://ria.ru/20240817/gosuslugi-1966793005.html

На "Госуслугах" запустили сервисы для помощи жителям Курской области

На "Госуслугах" запустили сервисы для помощи жителям Курской области - РИА Новости, 18.08.2024

На "Госуслугах" запустили сервисы для помощи жителям Курской области

Сервисы для помощи жителям Курской области стали доступны на "Госуслугах" — портал собирает информацию от пострадавших для регионального оперштаба, сообщило... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-17T17:54

2024-08-17T17:54

2024-08-18T00:33

курская область

госуслуги

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сервисы для помощи жителям Курской области стали доступны на "Госуслугах" — портал собирает информацию от пострадавших для регионального оперштаба, сообщило Минцифры в Telegram-канале."На "Госуслугах" доступны сервисы для помощи жителям Курской области. "Госуслуги" запустили сбор информации от пострадавших жителей Курской области для регионального оперштаба. Они могут сообщить о себе, рассказать, в каких товарах, продуктах и лекарствах нуждаются, и найти близких, с которыми потеряна связь", — уточнили в ведомстве.Через "Госуслуги" можно подать информацию о том, какие предметы первой необходимости нужны, товара или лекарства не хватает. Кроме того, можно оставить заявку, если нужна помощь с переездом из пункта временного размещения.Также на портале можно заполнить заявку на поиск родных — данные передаются в оперштаб и сверяются с информацией о выехавших. Друг друга могут найти родственники, которые потеряли связь. "Те, кто самостоятельно покинули свои дома, могут сообщить о себе на "Госуслугах". Так о выехавших узнают региональные власти, будет проще получить соцподдержку и найти близких. <…> Жители приграничных районов могут оставить заявку, указав, сколько людей и откуда готовы выехать. "Госуслуги" передадут информацию в оперштаб Курской области", — добавили в министерстве.В Минцифры напомнили, что через "Госуслуги" можно оформить выплаты жителям пострадавших районов Курской области и пострадавшим при ЧС, выплату при утрате имущества и выплату за вред здоровью, а также выплату членам семьи погибшего при ЧС.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240809/svyaz-1965121029.html

https://ria.ru/20240817/bomba-1966713967.html

https://ria.ru/20240816/riteylery-1966707212.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество