https://ria.ru/20240817/gosduma-1966751760.html

В Госдуме призвали Совбез ООН не допустить атаки ВСУ на АЭС

В Госдуме призвали Совбез ООН не допустить атаки ВСУ на АЭС - РИА Новости, 17.08.2024

В Госдуме призвали Совбез ООН не допустить атаки ВСУ на АЭС

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T12:10

2024-08-17T12:10

2024-08-17T12:10

в мире

михаил шеремет

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запорожская аэс

госдума рф

совет безопасности оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС. Ранее представитель российского силового ведомства сообщил РИА Новости, что ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, цель удара - места хранения отработавшего ядерного топлива, заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом, уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что планируемую Киевом атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия, в контролируемые ВСУ Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов. Персонал Запорожской атомной электростанции в полном объеме обеспечивает безопасность эксплуатации объекта на фоне заявлений о возможной атаке, заявила позже РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина. "Мир оказался на грани ядерной катастрофы из-за обезумевшего киевского режима. Призываю Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС, в противном случае провокация украинских нацистов аукнется для всего континента", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны также должны высказать свою публичную позицию насчет планов киевского режима, иначе они будут автоматически считаться соучастниками подготовки преступления. Офис генсека ООН ранее не стал комментировать РИА Новости данные о том, что украинские военные готовятся атаковать Курскую и Запорожскую АЭС, перенаправив в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), при этом МАГАТЭ пока так и не отреагировало на сообщения об этой угрозе.

https://ria.ru/20240817/zaes-1966745727.html

https://ria.ru/20240816/vedomstvo-1966702970.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил шеремет, сергей лебедев, магатэ, оон, запорожская аэс, госдума рф, совет безопасности оон