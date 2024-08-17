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В Госдуме призвали Совбез ООН не допустить атаки ВСУ на АЭС - РИА Новости, 17.08.2024
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12:10 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/gosduma-1966751760.html
В Госдуме призвали Совбез ООН не допустить атаки ВСУ на АЭС
В Госдуме призвали Совбез ООН не допустить атаки ВСУ на АЭС - РИА Новости, 17.08.2024
В Госдуме призвали Совбез ООН не допустить атаки ВСУ на АЭС
Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T12:10
2024-08-17T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС. Ранее представитель российского силового ведомства сообщил РИА Новости, что ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, цель удара - места хранения отработавшего ядерного топлива, заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом, уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что планируемую Киевом атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия, в контролируемые ВСУ Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов. Персонал Запорожской атомной электростанции в полном объеме обеспечивает безопасность эксплуатации объекта на фоне заявлений о возможной атаке, заявила позже РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина. "Мир оказался на грани ядерной катастрофы из-за обезумевшего киевского режима. Призываю Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС, в противном случае провокация украинских нацистов аукнется для всего континента", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны также должны высказать свою публичную позицию насчет планов киевского режима, иначе они будут автоматически считаться соучастниками подготовки преступления. Офис генсека ООН ранее не стал комментировать РИА Новости данные о том, что украинские военные готовятся атаковать Курскую и Запорожскую АЭС, перенаправив в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), при этом МАГАТЭ пока так и не отреагировало на сообщения об этой угрозе.
https://ria.ru/20240817/zaes-1966745727.html
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в мире, михаил шеремет, сергей лебедев, магатэ, оон, запорожская аэс, госдума рф, совет безопасности оон
В мире, Михаил Шеремет, Сергей Лебедев, МАГАТЭ, ООН, Запорожская АЭС, Госдума РФ, Совет Безопасности ООН
В Госдуме призвали Совбез ООН не допустить атаки ВСУ на АЭС

В Госдуме призвали Совбез ООН не допустить атаки на Курскую и Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС.
Ранее представитель российского силового ведомства сообщил РИА Новости, что ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, цель удара - места хранения отработавшего ядерного топлива, заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом, уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что планируемую Киевом атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия, в контролируемые ВСУ Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов. Персонал Запорожской атомной электростанции в полном объеме обеспечивает безопасность эксплуатации объекта на фоне заявлений о возможной атаке, заявила позже РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина.
Последствия атаки дроном маршрута персонала Запорожской АЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
ВСУ дроном атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС
11:04
"Мир оказался на грани ядерной катастрофы из-за обезумевшего киевского режима. Призываю Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС, в противном случае провокация украинских нацистов аукнется для всего континента", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, западные страны также должны высказать свою публичную позицию насчет планов киевского режима, иначе они будут автоматически считаться соучастниками подготовки преступления.
Офис генсека ООН ранее не стал комментировать РИА Новости данные о том, что украинские военные готовятся атаковать Курскую и Запорожскую АЭС, перенаправив в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), при этом МАГАТЭ пока так и не отреагировало на сообщения об этой угрозе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Ведомство: ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС
Вчера, 22:12
 
В миреМихаил ШереметСергей ЛебедевМАГАТЭООНЗапорожская АЭСГосдума РФСовет Безопасности ООН
 
 
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