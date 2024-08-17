https://ria.ru/20240817/gorlovka-1966730819.html

ВСУ с начала суток выпустили 29 снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ с начала суток выпустили 29 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 17.08.2024

ВСУ с начала суток выпустили 29 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска с начала суток в субботу выпустили 29 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T08:14

2024-08-17T08:14

2024-08-17T08:33

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска с начала суток в субботу выпустили 29 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров... 7.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. По данным представительства, в период с 07.00 до 07.50 ВСУ выпустили еще 22 снаряда того же калибра по Донецку. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240816/postradavshie-1966698163.html

https://ria.ru/20240817/trevoga-1966727537.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, сцкк