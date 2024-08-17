https://ria.ru/20240817/globalisty-1966656354.html
Глобалисты подписали себе смертный приговор
Глобалисты подписали себе смертный приговор - РИА Новости, 17.08.2024
Глобалисты подписали себе смертный приговор
Происходящее в Курской области, где наши враги пытаются ввести в лингвистический обиход слово "комендатура", обстрел торгового центра в Донецке, выпущенные по... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T08:00
2024-08-17T08:00
2024-08-17T08:01
россия
курская область
международный олимпийский комитет (мок)
иман хелиф
илон маск
джоан роулинг (джоан мюррэй)
европа
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966660816_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_2effbcfd1456c9c559449521c9a23d58.jpg
Происходящее в Курской области, где наши враги пытаются ввести в лингвистический обиход слово "комендатура", обстрел торгового центра в Донецке, выпущенные по Крымскому мосту шестнадцать ракет ATACMS — это настоящий терроризм. Суть любого теракта, предотвращенного или, к сожалению, произошедшего — устрашение тех, против кого направлен.Мишень — мирное население, но цель при этом ставится исключительно политическая.Устрашение не всегда и не только акт прямого физического уничтожения, взятия в заложники или нагнетания угрозы для жизни. Устрашение может носить и юридическую форму, при этом точно вписывающуюся в существующее на данный момент законодательство.Связь между геополитическим кризисом, который Россия методично и спокойно распутывает на Украине, постепенно и настойчиво решая все поставленные как военные, так и политические задачи, и тем, что в парижскую прокуратуру был подан иск против Илона Маска и Джоан Роулинг, а истцом выступил "олимпийский чемпион" в женском боксерском состязании Иман Хелиф (с кулаками весом по килограмму каждый эта кисо "обиделась" на "травлю в соцсетях"), — абсолютно прямая.Глобализм, который, как уверяли его идеологи, стандартизируя все и всех, сделает нас счастливыми, в определенный момент споткнулся о российское возражение: "А вы уверены, что человека (или страну) возможно осчастливить против воли, имеющейся культуры и складывавшихся веками цивилизационных ценностей?"От этого отмахивались столько, сколько мы им позволили. Ну а потом, когда мы начали объяснять причины, по которым нам неприемлемы пороки либерализма, поставившего индивидуалистические хотелки личности выше всего, нас попытались вывести из игры на большой шахматной доске.Парижская прокуратура, получившая иск о "травле" от боксера (хотя на самом деле столь превозносимая и столь вроде бы формально чтимая свобода слова предполагает в том числе возможность задать не слишком приятные вопросы, чтобы получить прямые на них разъяснения), открыла разбирательство по уголовным статьям против Маска и Роулинг.Вместо того чтобы дать ответы на вопросы, те, кто решил заткнуть рот скептикам (пусть они и миллиардеры), выкатили судебное преследование. Хотя, казалось, если победа одержана честно, если у обладателя килограммовых кулаков нет сомнений ни в собственном наборе хромосом, ни в половой принадлежности, то триумф празднуется. А не омрачается (прежде всего для самого себя) юридической суетой.Если "мощный боевой" дух Киева, как и его "моральное право" защищать "прогресс и демократию" настолько безусловны для евроатлантистов, то зачем обстреливать наше мирное население, которое отправилось за покупками или решило отдохнуть на море? Зачем наводить на торговый центр и на мост ракеты с помощью спутниковых приблуд и прочих достижений хваленого западного ВПК?Хоть вопросы многочисленны и относятся к разным сферам, ответ на них один. И обстрелы ракетами гражданских сооружений, и попытка устроить юридический казус из спортивного бесчестья — это акции устрашения тех, кто не хочет быть "осчастливленным" против воли.Люди сопротивляются насилию над здравым смыслом, защищая право женщины оставаться женщиной без всяких условий, без биологических раскопок в ее наборе хромосом. Без псевдонаучных объяснений, что мужской кариотип "иногда может себя проявить по-женски".Люди сопротивляются насилию, когда их родной язык объявляют вне закона, перечеркнув тем самым историю их семей и ту культуру, в которой они были выращены и воспитаны.По сути, и суета вокруг кариотипа боксера-"чемпионки", которую поднял МОК, и боевые действия против дончан и крымчан — явление одного порядка. Когда кое-кто думает, что он имеет право решать, что делать и как жить другим, диктует остальным правила игры. Правила жизни. Правила культуры и нормы цивилизации.Скажем прямо, что мы это ранжирование и насильственное подавление уже видели. И с ним боролись. Более того, мы его побеждали.Нам можно угрожать и нас можно устрашать столько, сколько выдержат бюджеты наших противников. Нам уже сегодня понятно, что эти попытки провалились. И будут проваливаться столько раз, сколько раз нас попробуют напугать.В отличие от парижских адвокатов, которые намерены доказывать, что мужчина — это та же женщина, но "с особенностями развития первичных и вторичных половых признаков", и берущих за час работы тысячи евро, цена, которую мы отдадим за право оставаться собой и сохранить наши ценности, несоизмерима. Но у нас нет иного выбора.Развязанному глобализмом террору и устрашению несогласных, этой последней стадии хищничества, именно нам и придется в итоге положить конец.
https://ria.ru/20240816/udar-1966630059.html
https://ria.ru/20240814/zapad-1966175842.html
https://rsport.ria.ru/20240814/khelif-1966083226.html
https://ria.ru/20240813/germaniya-1965909537.html
https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html
https://ria.ru/20240803/kharkov-1963896143.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
россия, курская область, международный олимпийский комитет (мок), иман хелиф, илон маск, джоан роулинг (джоан мюррэй), европа, сша
Россия, Курская область, Международный олимпийский комитет (МОК), Иман Хелиф, Илон Маск, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Европа, США
Происходящее в Курской области, где наши враги пытаются ввести в лингвистический обиход слово "комендатура", обстрел торгового центра в Донецке, выпущенные по Крымскому мосту шестнадцать ракет ATACMS — это настоящий терроризм. Суть любого теракта, предотвращенного или, к сожалению, произошедшего — устрашение тех, против кого направлен.
Мишень — мирное население, но цель при этом ставится исключительно политическая.
Устрашение не всегда и не только акт прямого физического уничтожения, взятия в заложники или нагнетания угрозы для жизни. Устрашение может носить и юридическую форму, при этом точно вписывающуюся в существующее на данный момент законодательство.
Связь между геополитическим кризисом, который Россия методично и спокойно распутывает на Украине, постепенно и настойчиво решая все поставленные как военные, так и политические задачи, и тем, что в парижскую прокуратуру был подан иск против Илона Маска и Джоан Роулинг, а истцом выступил "олимпийский чемпион" в женском боксерском состязании Иман Хелиф (с кулаками весом по килограмму каждый эта кисо "обиделась" на "травлю в соцсетях"), — абсолютно прямая.
Глобализм, который, как уверяли его идеологи, стандартизируя все и всех, сделает нас счастливыми, в определенный момент споткнулся о российское возражение: "А вы уверены, что человека (или страну) возможно осчастливить против воли, имеющейся культуры и складывавшихся веками цивилизационных ценностей?"
От этого отмахивались столько, сколько мы им позволили. Ну а потом, когда мы начали объяснять причины, по которым нам неприемлемы пороки либерализма, поставившего индивидуалистические хотелки личности выше всего, нас попытались вывести из игры на большой шахматной доске.
Парижская прокуратура, получившая иск о "травле" от боксера (хотя на самом деле столь превозносимая и столь вроде бы формально чтимая свобода слова предполагает в том числе возможность задать не слишком приятные вопросы, чтобы получить прямые на них разъяснения), открыла разбирательство по уголовным статьям против Маска и Роулинг.
Вместо того чтобы дать ответы на вопросы, те, кто решил заткнуть рот скептикам (пусть они и миллиардеры), выкатили судебное преследование
. Хотя, казалось, если победа одержана честно, если у обладателя килограммовых кулаков нет сомнений ни в собственном наборе хромосом, ни в половой принадлежности, то триумф празднуется. А не омрачается (прежде всего для самого себя) юридической суетой.
Если "мощный боевой" дух Киева, как и его "моральное право" защищать "прогресс и демократию" настолько безусловны для евроатлантистов, то зачем обстреливать наше мирное население, которое отправилось за покупками или решило отдохнуть на море? Зачем наводить на торговый центр и на мост ракеты с помощью спутниковых приблуд и прочих достижений хваленого западного ВПК?
Хоть вопросы многочисленны и относятся к разным сферам, ответ на них один. И обстрелы ракетами гражданских сооружений, и попытка устроить юридический казус из спортивного бесчестья — это акции устрашения тех, кто не хочет быть "осчастливленным" против воли.
Люди сопротивляются насилию над здравым смыслом, защищая право женщины оставаться женщиной без всяких условий, без биологических раскопок в ее наборе хромосом. Без псевдонаучных объяснений, что мужской кариотип "иногда может себя проявить по-женски".
Люди сопротивляются насилию, когда их родной язык объявляют вне закона, перечеркнув тем самым историю их семей и ту культуру, в которой они были выращены и воспитаны.
По сути, и суета вокруг кариотипа боксера-"чемпионки", которую поднял МОК, и боевые действия против дончан и крымчан — явление одного порядка. Когда кое-кто думает, что он имеет право решать, что делать и как жить другим, диктует остальным правила игры. Правила жизни. Правила культуры и нормы цивилизации.
Скажем прямо, что мы это ранжирование и насильственное подавление уже видели. И с ним боролись. Более того, мы его побеждали.
Нам можно угрожать и нас можно устрашать столько, сколько выдержат бюджеты наших противников. Нам уже сегодня понятно, что эти попытки провалились. И будут проваливаться столько раз, сколько раз нас попробуют напугать.
В отличие от парижских адвокатов, которые намерены доказывать, что мужчина — это та же женщина, но "с особенностями развития первичных и вторичных половых признаков", и берущих за час работы тысячи евро, цена, которую мы отдадим за право оставаться собой и сохранить наши ценности, несоизмерима. Но у нас нет иного выбора.
Развязанному глобализмом террору и устрашению несогласных, этой последней стадии хищничества, именно нам и придется в итоге положить конец.