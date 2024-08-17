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Вагенкнехт призвала создать комиссию по "Северным потокам" - РИА Новости, 17.08.2024
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14:50 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/germaniya-1966769565.html
Вагенкнехт призвала создать комиссию по "Северным потокам"
Вагенкнехт призвала создать комиссию по "Северным потокам" - РИА Новости, 17.08.2024
Вагенкнехт призвала создать комиссию по "Северным потокам"
Сара Вагенкнехт, лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт", критикующей поставки оружия Украине и санкции против России, призвала создать в бундестаге... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:50
2024-08-17T14:50
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тино крупалла
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
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БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Сара Вагенкнехт, лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт", критикующей поставки оружия Украине и санкции против России, призвала создать в бундестаге комиссию по расследованию по "Северным потокам", чтобы выяснить, что и когда власти ФРГ знали о планах атак на газопровод. Об этом Вагенкнехт заявила медиагруппе Funke. По ее словам, комиссия по расследованию должна изучить вопрос о том, "что и когда немецкие власти и представители правительства знали о планах нападения". "Если выяснится, что немецкие власти знали о планах нападения заранее, то мы получим скандал века в немецкой политике", - сказала Вагенкнехт немецким изданиям. По ее словам, подрыв газопроводов "Северный поток" был "террористической атакой" на энергоснабжение ФРГ, однако немецкое правительство до сих пор не сделало ничего, чтобы прояснить ситуацию. Эту идею поддерживает сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.﻿ "С февраля 2023 года я призываю к созданию комиссии по расследованию нападения на "Северный поток". Теперь Сара Вагенкнехт присоединяется к требованию фракции АдГ в бундестаге", - написал Крупалла в своем официальном аккаунте в соцсети Х, приложив ссылку на статью немецкой газеты с комментариями Вашенкнехт. Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240816/germanija-1966523242.html
https://ria.ru/20240815/wsj-1966380953.html
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в мире, россия, германия, украина, сара вагенкнехт, тино крупалла, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Германия, Украина, Сара Вагенкнехт, Тино Крупалла, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Вагенкнехт призвала создать комиссию по "Северным потокам"

Вагенкнехт призвала создать комиссию по расследованию атаки на "Северный поток"

© AP Photo / Michael SohnСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Сара Вагенкнехт, лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт", критикующей поставки оружия Украине и санкции против России, призвала создать в бундестаге комиссию по расследованию по "Северным потокам", чтобы выяснить, что и когда власти ФРГ знали о планах атак на газопровод.
Об этом Вагенкнехт заявила медиагруппе Funke. По ее словам, комиссия по расследованию должна изучить вопрос о том, "что и когда немецкие власти и представители правительства знали о планах нападения".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В АдГ рассказали о реакции Берлина на расследование по "Северным потокам"
16 августа, 08:07
"Если выяснится, что немецкие власти знали о планах нападения заранее, то мы получим скандал века в немецкой политике", - сказала Вагенкнехт немецким изданиям.
По ее словам, подрыв газопроводов "Северный поток" был "террористической атакой" на энергоснабжение ФРГ, однако немецкое правительство до сих пор не сделало ничего, чтобы прояснить ситуацию.
Эту идею поддерживает сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.﻿ "С февраля 2023 года я призываю к созданию комиссии по расследованию нападения на "Северный поток". Теперь Сара Вагенкнехт присоединяется к требованию фракции АдГ в бундестаге", - написал Крупалла в своем официальном аккаунте в соцсети Х, приложив ссылку на статью немецкой газеты с комментариями Вашенкнехт.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
WSJ: украинские офицеры придумали взорвать "Северный поток" во время пьянки
15 августа, 13:28
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
WSJ: расследование подрыва "Северных потоков" сосредоточено на Залужном
15 августа, 05:46
 
В миреРоссияГерманияУкраинаСара ВагенкнехтТино КрупаллаДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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