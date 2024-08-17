https://ria.ru/20240817/germaniya-1966754770.html

На Западе предупредили Украину о скорой потере важного союзника

На Западе предупредили Украину о скорой потере важного союзника - РИА Новости, 17.08.2024

На Западе предупредили Украину о скорой потере важного союзника

Украина может в скором времени лишиться важного союзника в лице Германии из-за недавней новости в зарубежных СМИ о причастности Киева ко взрыву газопровода... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T12:40

2024-08-17T12:40

2024-08-17T13:07

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валерий залужный

владимир зеленский

северный поток

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украина может в скором времени лишиться важного союзника в лице Германии из-за недавней новости в зарубежных СМИ о причастности Киева ко взрыву газопровода "Северный поток", сообщает издание UnHerd."Вместо того чтобы ослабить Россию, он (план диверсантов. — Прим. ред.) вполне может подорвать немецкую поддержку Украины", — говорится в материале.Издание отметило, что в ФРГ политические партии, критически относящиеся к безоговорочной поддержке Украины, уже на подъеме, особенно "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт", и они точно будут активно использовать эти недавние разоблачения.В четверг The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники опубликовало статью, утверждающую, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.

https://ria.ru/20240817/ataka-1966746077.html

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в мире, украина, германия, россия, сара вагенкнехт, валерий залужный, владимир зеленский, северный поток, северный поток — 2