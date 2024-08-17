На Западе предупредили Украину о скорой потере важного союзника
UnHerd: ФРГ не будет помогать Украине из-за подрыва Киевом "Северного потока"
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украина может в скором времени лишиться важного союзника в лице Германии из-за недавней новости в зарубежных СМИ о причастности Киева ко взрыву газопровода "Северный поток", сообщает издание UnHerd.
"Вместо того чтобы ослабить Россию, он (план диверсантов. — Прим. ред.) вполне может подорвать немецкую поддержку Украины", — говорится в материале.
Издание отметило, что в ФРГ политические партии, критически относящиеся к безоговорочной поддержке Украины, уже на подъеме, особенно "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт", и они точно будут активно использовать эти недавние разоблачения.
В четверг The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники опубликовало статью, утверждающую, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.
Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".
По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.
По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.
По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.