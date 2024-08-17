https://ria.ru/20240817/gaz-1966586810.html

"Последствия будут страшными". ЕС готовит ультиматум для Киева

"Последствия будут страшными". ЕС готовит ультиматум для Киева - РИА Новости, 17.08.2024

"Последствия будут страшными". ЕС готовит ультиматум для Киева

Действия Украины нервируют европейцев. Риск лишиться остатков российского трубопроводного газа толкает вверх цены на голубое топливо — за один день котировки... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T08:00

2024-08-17T08:00

2024-08-17T08:04

россия

экономика

украина

киев

евросоюз

нафтогаз украины

газпром

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Действия Украины нервируют европейцев. Риск лишиться остатков российского трубопроводного газа толкает вверх цены на голубое топливо — за один день котировки взлетели до максимума с декабря. О том, чего ждать дальше, — в материале РИА Новости.Панические настроенияНападение на Курскую область поставило под вопрос транзит топлива — в районе боев находится единственная артерия в Центральную и Западную Европу. В первую очередь от нее зависят Словакия и Австрия.Несмотря на бесперебойную подачу через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", котировки поползли вверх: только за понедельник прибавили шесть процентов и достигли рекордных за год 480 долларов за тысячу кубометров. Чтобы посеять панику, хватило небольшого снижения: с 42,4 миллиона кубометров шестого августа до 37,3 — восьмого. Это произошло после восстановления прокачки 13 августа.Реакция во многом эмоциональная, отмечает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Полное перекрытие чревато недостатком топлива в холодный сезон", —поясняет он.Когда рынок успокоится, цены могут опуститься до 400 долларов за тысячу кубометров, считает, в свою очередь, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков. Но, если снабжение прервется, могут взлететь до 600."Пока есть зависимость от поставок российского газа, существует огромный риск сбоя с далекоидущими последствиями", — цитирует Bloomberg Министерство энергетики Австрии. Согласно отчету правительства, в случае остановки транзита заполненность австрийских хранилищ в 2026-м не превысит 15 процентов.Напряжение подогревает и скорое окончание контракта на транзит. Соглашение между Россией и Украиной действует до конца 2024-го, и о продлении речи не идет. "Мы не будем инициировать продолжение", — заявлял глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев.Вместе с тем договор между "Газпромом" и австрийской энергетической компанией OMV действует до 2040-го. Хотя Вена обещает отказаться от поставок к 2027-му.Волновой эффектЭксперты сочли реакцию рынка закономерной. Несмотря на низкий спрос и желание больше не закупаться у России, заместить даже 42,4 миллиона кубометра в сутки не так просто."Другие трубопроводные поставщики — Норвегия, Алжир, Азербайджан — и так качают по максимуму, придется брать СПГ, везти в прибрежную страну, регазифицировать и доставлять себе теми же газопроводами. Это сложная и дорогая логистика", — отмечает Юшков.В июньском отчете австрийские власти указывают: снабжение планируется через Италию и Германию."При этом за сырье еще придется побороться, ведь рынок сжиженного газа дефицитный и баланс на нем довольно хрупкий. Дополнительный спрос породит новую волну гонки за ресурс, так что речь идет о перекупке втридорога", — уточняет эксперт.Согласно отчету Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), в июле европейские поставки СПГ упали на 26 процентов в годовом выражении и достигли минимума с сентября 2021-го — 6,34 миллиона тонн. С января по июль на континент поступило 60,63 миллиона тонн СПГ (минус 21 процент). Помимо прочего, сказалась существенно более высокая цена в Азии. Там импорт вырос на 14 процентов — до 23,4 миллиона тонн.В таких условиях отказ от трубы невыгоден. По данным ФСЭГ, несмотря на общее сокращение потребления в ЕС (минус 4,5 процента за период с января по июль в годовом выражении), импорт топлива из России вырос на 3,1 миллиарда кубометров.Ненадежное хранениеЕвропейцев волнует еще одна проблема: где хранить. Нестабильная ситуация вынуждает государства наращивать запасы. Однако собственные мощности ЕС позволяют накопить до 100 миллиардов кубометров газа, хотя ежегодное потребление — 350-500.В прошлом году Киев предложил партнерам свою инфраструктуру вместительностью до десяти миллиардов кубометров. Цены были низкие, услуга пользовалась спросом. По данным независимого агентства Argus, в июне — июле 2023-го в украинские хранилища отправили 102,7 и 586,6 миллиона кубометров газа.Однако ситуация с безопасностью беспокоит Евросоюз. Весной "Нафтогаз" сообщил о повреждении львовской инфраструктуры, и в первые летние месяцы заполняемость хранилищ упала до десятой части прошлогодних показателей — 15,4 и 51,9 миллиона кубометров.Трейдеры боятся потерять доступ в любой момент. "Постоянные атаки на украинские хранилища увеличивают риск. Главная проблема не в потере газа, а в невозможности его изъятия, когда он нужен и востребован", — пояснил глава отдела торговли энергетической группы Axpo Марко Заальфранк, сообщает Financial Times (FT). По данным издания, Украина из-за этого теряет порядка 200 миллионов евро в год.При этом газ все еще важен. Как говорят опрошенные FT аналитики, все усилия по развитию зеленой энергетики позволили урезать спрос на голубое топливо в июле всего на семь процентов год к году.Поэтому, полагают российские эксперты, европейские политики станут подталкивать Украину продлить контракт на транзит. Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что для этого нужны геополитические изменения. "В последнее время поставки из России растут, а не сокращаются, — подчеркивает он. — Экономически ЕС серьезно проигрывает в глобальной конкуренции без нашего газа. Поэтому при улучшении условий нельзя исключать попыток с их стороны хотя бы частично восстановить торговлю".А цены, лобавляет Юшков, в следующем году останутся на уровне средних значений 2024-го — 350-400 долларов за тысячу кубометров. Но с оговоркой: если не будет новых ЧП.

https://ria.ru/20240810/stavka-1965201969.html

https://ria.ru/20240808/spg-1964494606.html

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россия, экономика, украина, киев, евросоюз, нафтогаз украины, газпром