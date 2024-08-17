https://ria.ru/20240817/gaiti-1966738854.html

В Гаити заключенные пытались сбежать из тюрьмы, 15 из них погибли

В Гаити заключенные пытались сбежать из тюрьмы, 15 из них погибли - РИА Новости, 17.08.2024

В Гаити заключенные пытались сбежать из тюрьмы, 15 из них погибли

Заключенные пытались сбежать из тюрьмы в городе Сен-Марк в департаменте Артибонит на западе Гаити, по меньшей мере 15 из них погибли в результате... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T09:53

2024-08-17T09:53

2024-08-17T09:53

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гаити

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Заключенные пытались сбежать из тюрьмы в городе Сен-Марк в департаменте Артибонит на западе Гаити, по меньшей мере 15 из них погибли в результате противодействия сотрудников правоохранительных органов, сообщает радиовещательная компания Metronome в соцсети X. Инцидент произошел в пятницу. На момент побега в тюрьме содержались под стражей более 500 человек. "Побег из гражданской тюрьмы в Сен-Марке: 15 заключенных погибли, один сбежал, еще шесть были госпитализированы", - говорится в сообщении Metronome. В настоящее время силы правопорядка восстановили контроль над ситуацией, все заключенные находятся в своих камерах. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20240810/gaiti-1965351880.html

https://ria.ru/20240304/gaiti-1930904907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гаити, жовенель моиз