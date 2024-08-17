В Гаити заключенные пытались сбежать из тюрьмы, 15 из них погибли
На западе Гаити 15 заключенных погибли при попытке сбежать из тюрьмы
© AP Photo / Odelyn JosephВоенные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити
© AP Photo / Odelyn Joseph
Военные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Заключенные пытались сбежать из тюрьмы в городе Сен-Марк в департаменте Артибонит на западе Гаити, по меньшей мере 15 из них погибли в результате противодействия сотрудников правоохранительных органов, сообщает радиовещательная компания Metronome в соцсети X.
Инцидент произошел в пятницу. На момент побега в тюрьме содержались под стражей более 500 человек.
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"Побег из гражданской тюрьмы в Сен-Марке: 15 заключенных погибли, один сбежал, еще шесть были госпитализированы", - говорится в сообщении Metronome.
В настоящее время силы правопорядка восстановили контроль над ситуацией, все заключенные находятся в своих камерах.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.