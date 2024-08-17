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В Гаити заключенные пытались сбежать из тюрьмы, 15 из них погибли - РИА Новости, 17.08.2024
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09:53 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/gaiti-1966738854.html
В Гаити заключенные пытались сбежать из тюрьмы, 15 из них погибли
В Гаити заключенные пытались сбежать из тюрьмы, 15 из них погибли - РИА Новости, 17.08.2024
В Гаити заключенные пытались сбежать из тюрьмы, 15 из них погибли
Заключенные пытались сбежать из тюрьмы в городе Сен-Марк в департаменте Артибонит на западе Гаити, по меньшей мере 15 из них погибли в результате... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T09:53
2024-08-17T09:53
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Заключенные пытались сбежать из тюрьмы в городе Сен-Марк в департаменте Артибонит на западе Гаити, по меньшей мере 15 из них погибли в результате противодействия сотрудников правоохранительных органов, сообщает радиовещательная компания Metronome в соцсети X. Инцидент произошел в пятницу. На момент побега в тюрьме содержались под стражей более 500 человек. "Побег из гражданской тюрьмы в Сен-Марке: 15 заключенных погибли, один сбежал, еще шесть были госпитализированы", - говорится в сообщении Metronome. В настоящее время силы правопорядка восстановили контроль над ситуацией, все заключенные находятся в своих камерах. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20240810/gaiti-1965351880.html
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в мире, гаити, жовенель моиз
В мире, Гаити, Жовенель Моиз
В Гаити заключенные пытались сбежать из тюрьмы, 15 из них погибли

На западе Гаити 15 заключенных погибли при попытке сбежать из тюрьмы

© AP Photo / Odelyn JosephВоенные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити
Военные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Odelyn Joseph
Военные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Заключенные пытались сбежать из тюрьмы в городе Сен-Марк в департаменте Артибонит на западе Гаити, по меньшей мере 15 из них погибли в результате противодействия сотрудников правоохранительных органов, сообщает радиовещательная компания Metronome в соцсети X.
Инцидент произошел в пятницу. На момент побега в тюрьме содержались под стражей более 500 человек.
Гаити - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
СМИ сообщили о стабилизации ситуации в Гаити
10 августа, 10:29
"Побег из гражданской тюрьмы в Сен-Марке: 15 заключенных погибли, один сбежал, еще шесть были госпитализированы", - говорится в сообщении Metronome.
В настоящее время силы правопорядка восстановили контроль над ситуацией, все заключенные находятся в своих камерах.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
Беспорядки возле тюрьмы в столице Гаити Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
СМИ: при побеге тысяч заключенных на Гаити погибли десять человек
4 марта, 02:56
 
В миреГаитиЖовенель Моиз
 
 
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