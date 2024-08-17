https://ria.ru/20240817/fsb-1966724321.html

Двух экс-сотрудников ФСБ осудили по делу о взятке от священника, пишут СМИ

Двух экс-сотрудников ФСБ осудили по делу о взятке от священника, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2024

Двух экс-сотрудников ФСБ осудили по делу о взятке от священника, пишут СМИ

Два экс-сотрудника ФСБ Евгений Лобанов и Денис Карманов осуждены по делу о взятке почти на 20 миллионов рублей от настоятеля католического храма святого... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T05:58

2024-08-17T05:58

2024-08-17T06:43

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главная военная прокуратура

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два экс-сотрудника ФСБ Евгений Лобанов и Денис Карманов осуждены по делу о взятке почти на 20 миллионов рублей от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке в Москве, они получили по девять лет колонии строгого режима и лишены званий полковников, пишет газета "Коммерсант".Лобанову и Карманову ранее было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает до 15 лет колонии. Оба были арестованы по решению 235-го гарнизонного военного суда. По данным следствия, они получили от священника деньги, пообещав "поспособствовать" принятию некоего судебного решения в его пользу.По данным "Коммерсанта", заместитель председателя 235-го гарнизонного военного суда Москвы Артем Карпов рассматривал резонансное уголовное дело с мая."В итоге он признал бывших сотрудников ФСБ Евгения Лобанова и Дениса Карманова виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 (взятка в особо крупном размере) УК РФ, а последнего - еще и в незаконном обороте оружия и боеприпасов, найденных во время обыска (часть 1 статьи 222 УК РФ). Учитывая требования гособвинителя из Главной военной прокуратуры, судья назначил обоим фигурантам по девять лет колонии строгого режима, запретив им в течение трех лет после "отсидок" занимать руководящие должности на госслужбе", — пишет "Коммерсант". Обоих осужденных, по данным издания, лишили званий полковников, каждого из них также оштрафовали на 39 миллионов 369 тысяч 360 рублей, то есть на двукратную сумму взятки.В Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве ранее не стали комментировать данное дело, сославшись на отсутствие достаточной для этого информации.

https://ria.ru/20240814/gai-1966104951.html

https://ria.ru/20240813/sud-1965968976.html

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москва, россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), главная военная прокуратура