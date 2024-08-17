Двух экс-сотрудников ФСБ осудили по делу о взятке от священника, пишут СМИ
"Коммерсант": двум экс-сотрудникам ФСБ дали девять лет за взятки от пастора
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два экс-сотрудника ФСБ Евгений Лобанов и Денис Карманов осуждены по делу о взятке почти на 20 миллионов рублей от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке в Москве, они получили по девять лет колонии строгого режима и лишены званий полковников, пишет газета "Коммерсант".
Лобанову и Карманову ранее было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает до 15 лет колонии. Оба были арестованы по решению 235-го гарнизонного военного суда. По данным следствия, они получили от священника деньги, пообещав "поспособствовать" принятию некоего судебного решения в его пользу.
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По данным "Коммерсанта", заместитель председателя 235-го гарнизонного военного суда Москвы Артем Карпов рассматривал резонансное уголовное дело с мая.
"В итоге он признал бывших сотрудников ФСБ Евгения Лобанова и Дениса Карманова виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 (взятка в особо крупном размере) УК РФ, а последнего - еще и в незаконном обороте оружия и боеприпасов, найденных во время обыска (часть 1 статьи 222 УК РФ). Учитывая требования гособвинителя из Главной военной прокуратуры, судья назначил обоим фигурантам по девять лет колонии строгого режима, запретив им в течение трех лет после "отсидок" занимать руководящие должности на госслужбе", — пишет "Коммерсант".
Обоих осужденных, по данным издания, лишили званий полковников, каждого из них также оштрафовали на 39 миллионов 369 тысяч 360 рублей, то есть на двукратную сумму взятки.
В Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве ранее не стали комментировать данное дело, сославшись на отсутствие достаточной для этого информации.