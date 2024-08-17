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Двух экс-сотрудников ФСБ осудили по делу о взятке от священника, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2024
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05:58 17.08.2024 (обновлено: 06:43 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/fsb-1966724321.html
Двух экс-сотрудников ФСБ осудили по делу о взятке от священника, пишут СМИ
Двух экс-сотрудников ФСБ осудили по делу о взятке от священника, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2024
Двух экс-сотрудников ФСБ осудили по делу о взятке от священника, пишут СМИ
Два экс-сотрудника ФСБ Евгений Лобанов и Денис Карманов осуждены по делу о взятке почти на 20 миллионов рублей от настоятеля католического храма святого... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T05:58
2024-08-17T06:43
москва
россия
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
главная военная прокуратура
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два экс-сотрудника ФСБ Евгений Лобанов и Денис Карманов осуждены по делу о взятке почти на 20 миллионов рублей от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке в Москве, они получили по девять лет колонии строгого режима и лишены званий полковников, пишет газета "Коммерсант".Лобанову и Карманову ранее было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает до 15 лет колонии. Оба были арестованы по решению 235-го гарнизонного военного суда. По данным следствия, они получили от священника деньги, пообещав "поспособствовать" принятию некоего судебного решения в его пользу.По данным "Коммерсанта", заместитель председателя 235-го гарнизонного военного суда Москвы Артем Карпов рассматривал резонансное уголовное дело с мая."В итоге он признал бывших сотрудников ФСБ Евгения Лобанова и Дениса Карманова виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 (взятка в особо крупном размере) УК РФ, а последнего - еще и в незаконном обороте оружия и боеприпасов, найденных во время обыска (часть 1 статьи 222 УК РФ). Учитывая требования гособвинителя из Главной военной прокуратуры, судья назначил обоим фигурантам по девять лет колонии строгого режима, запретив им в течение трех лет после "отсидок" занимать руководящие должности на госслужбе", — пишет "Коммерсант". Обоих осужденных, по данным издания, лишили званий полковников, каждого из них также оштрафовали на 39 миллионов 369 тысяч 360 рублей, то есть на двукратную сумму взятки.В Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве ранее не стали комментировать данное дело, сославшись на отсутствие достаточной для этого информации.
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москва, россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), главная военная прокуратура
Москва, Россия, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Главная военная прокуратура
Двух экс-сотрудников ФСБ осудили по делу о взятке от священника, пишут СМИ

"Коммерсант": двум экс-сотрудникам ФСБ дали девять лет за взятки от пастора

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два экс-сотрудника ФСБ Евгений Лобанов и Денис Карманов осуждены по делу о взятке почти на 20 миллионов рублей от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке в Москве, они получили по девять лет колонии строгого режима и лишены званий полковников, пишет газета "Коммерсант".
Лобанову и Карманову ранее было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает до 15 лет колонии. Оба были арестованы по решению 235-го гарнизонного военного суда. По данным следствия, они получили от священника деньги, пообещав "поспособствовать" принятию некоего судебного решения в его пользу.
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По данным "Коммерсанта", заместитель председателя 235-го гарнизонного военного суда Москвы Артем Карпов рассматривал резонансное уголовное дело с мая.
"В итоге он признал бывших сотрудников ФСБ Евгения Лобанова и Дениса Карманова виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 (взятка в особо крупном размере) УК РФ, а последнего - еще и в незаконном обороте оружия и боеприпасов, найденных во время обыска (часть 1 статьи 222 УК РФ). Учитывая требования гособвинителя из Главной военной прокуратуры, судья назначил обоим фигурантам по девять лет колонии строгого режима, запретив им в течение трех лет после "отсидок" занимать руководящие должности на госслужбе", — пишет "Коммерсант".
Обоих осужденных, по данным издания, лишили званий полковников, каждого из них также оштрафовали на 39 миллионов 369 тысяч 360 рублей, то есть на двукратную сумму взятки.
В Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве ранее не стали комментировать данное дело, сославшись на отсутствие достаточной для этого информации.
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