Ешь, танцуй, женись: как проходит фестиваль "День Индии" в Москве

"У нас (России и Индии. — Прим. ред.) очень крепкие дружеские связи. Так что это (фестиваль. — Прим. ред.) — еще один шаг, чтобы сделать нашу дружбу крепче", — сказал Котвани.

На фото министр, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин и основатель фестиваля "День Индии", президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани (слева направо на первом плане).