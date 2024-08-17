Ешь, танцуй, женись: как проходит фестиваль "День Индии" в Москве

На фестивале "День Индии" в парке "Остров мечты" открыты 20 тематических зон
В этом году фестиваль приурочен ко Дню независимости Индии и 78-й годовщине установления дипломатических отношений с Россией.
В этом году фестиваль приурочен ко Дню независимости Индии и 78-й годовщине установления дипломатических отношений с Россией.
Главная тема праздника — семья во всех смыслах этого слова. В Индии есть знаменитое изречение: "Весь мир — семья". Веселый, яркий, полный улыбок фестиваль должен напомнить об этом.
Главная тема праздника — семья во всех смыслах этого слова. В Индии есть знаменитое изречение: "Весь мир — семья". Веселый, яркий, полный улыбок фестиваль должен напомнить об этом.
Официальная часть 15 августа началась с поднятия флага Индии. Гостей поприветствовал президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.
Официальная часть 15 августа началась с поднятия флага Индии. Гостей поприветствовал президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.
"У нас (России и Индии. — Прим. ред.) очень крепкие дружеские связи. Так что это (фестиваль. — Прим. ред.) — еще один шаг, чтобы сделать нашу дружбу крепче", — сказал Котвани.
На фото министр, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин и основатель фестиваля "День Индии", президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани (слева направо на первом плане).
"У нас (России и Индии. — Прим. ред.) очень крепкие дружеские связи. Так что это (фестиваль. — Прим. ред.) — еще один шаг, чтобы сделать нашу дружбу крепче", — сказал Котвани.
На фото министр, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин и основатель фестиваля "День Индии", президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани (слева направо на первом плане).
На фестивале работают двадцать тематических зон, расположенных на площади около 27 гектаров. Открыты шатры для культурных мероприятий, декорации и палатки с индийскими товарами: продуктами питания, косметикой и сувенирами. Территория парка украшена разноцветными гирляндами.
На фестивале работают двадцать тематических зон, расположенных на площади около 27 гектаров. Открыты шатры для культурных мероприятий, декорации и палатки с индийскими товарами: продуктами питания, косметикой и сувенирами. Территория парка украшена разноцветными гирляндами.
В одной из зон можно поучаствовать в свадебной церемонии по индийским традициям — в качестве гостей или жениха с невестой.
В одной из зон можно поучаствовать в свадебной церемонии по индийским традициям — в качестве гостей или жениха с невестой.
На фестивале работают астрологи и мастера мехенди — древней техники росписи хной. Рисунки, которыми покрывают ступни или кисти рук, держатся на теле до трех недель.
На фестивале работают астрологи и мастера мехенди — древней техники росписи хной. Рисунки, которыми покрывают ступни или кисти рук, держатся на теле до трех недель.
Можно отправиться на мастер-класс по индийским национальным танцам.
Можно отправиться на мастер-класс по индийским национальным танцам.
Или посетить зону йоги и медитации, чтобы под руководством профессиональных учителей освоить эти техники.
Или посетить зону йоги и медитации, чтобы под руководством профессиональных учителей освоить эти техники.
Открыты более 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни. Есть и зона кулинарных мастер-классов.
Открыты более 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни. Есть и зона кулинарных мастер-классов.
И конечно, здесь огромный выбор вкусных и полезных сладостей: все продукты натуральные, вкусы — необычные.
И конечно, здесь огромный выбор вкусных и полезных сладостей: все продукты натуральные, вкусы — необычные.
Гости фотографируются возле макетов известных исторических индийских построек.
Гости фотографируются возле макетов известных исторических индийских построек.
Можно покачаться на качелях, поучаствовать в фестивале колесниц или веселом красочном празднике Холи. А еще — научиться каллиграфически писать на санскрите, посмотреть болливудское кино или поиграть в шахматы.
Можно покачаться на качелях, поучаствовать в фестивале колесниц или веселом красочном празднике Холи. А еще — научиться каллиграфически писать на санскрите, посмотреть болливудское кино или поиграть в шахматы.
Без сувениров уйти невозможно. Помимо съедобных подарков, здесь много традиционных индийских искусно вырезанных из дерева или камня статуэток.
Без сувениров уйти невозможно. Помимо съедобных подарков, здесь много традиционных индийских искусно вырезанных из дерева или камня статуэток.
Продаются настоящие сари всевозможных цветов, украшения из натуральных камней, косметика.
Продаются настоящие сари всевозможных цветов, украшения из натуральных камней, косметика.
Фестиваль продлится все выходные. Вход бесплатный, можно зарегистрироваться на сайте мероприятия и получить подарок.
Фестиваль продлится все выходные. Вход бесплатный, можно зарегистрироваться на сайте мероприятия и получить подарок.