Рейтинг@Mail.ru
Ешь, танцуй, женись: как проходит фестиваль "День Индии" в Москве - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 17.08.2024 (обновлено: 08:04 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/festival-1966557676.html
Ешь, танцуй, женись: как проходит фестиваль "День Индии" в Москве
Ешь, танцуй, женись: как проходит фестиваль "День Индии" в Москве - РИА Новости, 17.08.2024
Ешь, танцуй, женись: как проходит фестиваль "День Индии" в Москве
В столичном ландшафтном парке "Остров мечты" проводят масштабный "День Индии". О том, как гости знакомятся с древней культурой этой страны, чему учатся и как... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T08:00
2024-08-17T08:04
фото
культура
москва
индия
куда сходить
что посмотреть
стиль жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966550521_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_6fa3fce92f575167e44ecc820d629392.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В столичном ландшафтном парке "Остров мечты" проводят масштабный "День Индии". О том, как гости знакомятся с древней культурой этой страны, чему учатся и как развлекаются, — в фотоленте РИА Новости.
москва
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966550521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b94226a82f3af3d46a16d9f042b6bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, москва, индия, куда сходить , что посмотреть , стиль жизни
Фото, Культура, Москва, Индия, куда сходить , что посмотреть , Стиль жизни
Ешь, танцуй, женись: как проходит фестиваль "День Индии" в Москве

На фестивале "День Индии" в парке "Остров мечты" открыты 20 тематических зон

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В столичном ландшафтном парке "Остров мечты" проводят масштабный "День Индии". О том, как гости знакомятся с древней культурой этой страны, чему учатся и как развлекаются, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В этом году фестиваль приурочен ко Дню независимости Индии и 78-й годовщине установления дипломатических отношений с Россией.

Культурный фестиваль День Индии на территории московского парка развлечений Остров мечты

В этом году фестиваль приурочен ко Дню независимости Индии и 78-й годовщине установления дипломатических отношений с Россией.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Главная тема праздника — семья во всех смыслах этого слова. В Индии есть знаменитое изречение: "Весь мир — семья". Веселый, яркий, полный улыбок фестиваль должен напомнить об этом.

Культурный фестиваль День Индии на территории московского парка развлечений Остров мечты

Главная тема праздника — семья во всех смыслах этого слова. В Индии есть знаменитое изречение: "Весь мир — семья". Веселый, яркий, полный улыбок фестиваль должен напомнить об этом.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Официальная часть 15 августа началась с поднятия флага Индии. Гостей поприветствовал президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.

Культурный фестиваль День Индии на территории московского парка развлечений Остров мечты

Официальная часть 15 августа началась с поднятия флага Индии. Гостей поприветствовал президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"У нас (России и Индии. — Прим. ред.) очень крепкие дружеские связи. Так что это (фестиваль. — Прим. ред.) — еще один шаг, чтобы сделать нашу дружбу крепче", — сказал Котвани.

На фото министр, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин и основатель фестиваля "День Индии", президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани (слева направо на первом плане).

Министр, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин и основатель фестиваля День Индии, президент индийского культурно-национального центра Сита Сэмми Котвани на культурном фестивале День Индии в московском парке развлечений Остров мечты

"У нас (России и Индии. — Прим. ред.) очень крепкие дружеские связи. Так что это (фестиваль. — Прим. ред.) — еще один шаг, чтобы сделать нашу дружбу крепче", — сказал Котвани.

На фото министр, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин и основатель фестиваля "День Индии", президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани (слева направо на первом плане).

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На фестивале работают двадцать тематических зон, расположенных на площади около 27 гектаров. Открыты шатры для культурных мероприятий, декорации и палатки с индийскими товарами: продуктами питания, косметикой и сувенирами. Территория парка украшена разноцветными гирляндами.

Культурный фестиваль День Индии на территории московского парка развлечений Остров мечты

На фестивале работают двадцать тематических зон, расположенных на площади около 27 гектаров. Открыты шатры для культурных мероприятий, декорации и палатки с индийскими товарами: продуктами питания, косметикой и сувенирами. Территория парка украшена разноцветными гирляндами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В одной из зон можно поучаствовать в свадебной церемонии по индийским традициям — в качестве гостей или жениха с невестой.

Культурный фестиваль День Индии на территории московского парка развлечений Остров мечты

В одной из зон можно поучаствовать в свадебной церемонии по индийским традициям — в качестве гостей или жениха с невестой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На фестивале работают астрологи и мастера мехенди — древней техники росписи хной. Рисунки, которыми покрывают ступни или кисти рук, держатся на теле до трех недель.

Культурный фестиваль День Индии на территории московского парка развлечений Остров мечты

На фестивале работают астрологи и мастера мехенди — древней техники росписи хной. Рисунки, которыми покрывают ступни или кисти рук, держатся на теле до трех недель.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Можно отправиться на мастер-класс по индийским национальным танцам.

Культурный фестиваль День Индии на территории московского парка развлечений Остров мечты

Можно отправиться на мастер-класс по индийским национальным танцам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Или посетить зону йоги и медитации, чтобы под руководством профессиональных учителей освоить эти техники.

Культурный фестиваль День Индии на территории московского парка развлечений Остров мечты

Или посетить зону йоги и медитации, чтобы под руководством профессиональных учителей освоить эти техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Открыты более 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни. Есть и зона кулинарных мастер-классов.

Культурный фестиваль День Индии на территории московского парка развлечений Остров мечты

Открыты более 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни. Есть и зона кулинарных мастер-классов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

И конечно, здесь огромный выбор вкусных и полезных сладостей: все продукты натуральные, вкусы — необычные.

Культурный фестиваль День Индии на территории московского парка развлечений Остров мечты

И конечно, здесь огромный выбор вкусных и полезных сладостей: все продукты натуральные, вкусы — необычные.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Гости фотографируются возле макетов известных исторических индийских построек.

Культурный фестиваль День Индии на территории московского парка развлечений Остров мечты

Гости фотографируются возле макетов известных исторических индийских построек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Можно покачаться на качелях, поучаствовать в фестивале колесниц или веселом красочном празднике Холи. А еще — научиться каллиграфически писать на санскрите, посмотреть болливудское кино или поиграть в шахматы.

Культурный фестиваль День Индии на территории московского парка развлечений Остров мечты

Можно покачаться на качелях, поучаствовать в фестивале колесниц или веселом красочном празднике Холи. А еще — научиться каллиграфически писать на санскрите, посмотреть болливудское кино или поиграть в шахматы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Без сувениров уйти невозможно. Помимо съедобных подарков, здесь много традиционных индийских искусно вырезанных из дерева или камня статуэток.

Культурный фестиваль День Индии на территории московского парка развлечений Остров мечты

Без сувениров уйти невозможно. Помимо съедобных подарков, здесь много традиционных индийских искусно вырезанных из дерева или камня статуэток.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Продаются настоящие сари всевозможных цветов, украшения из натуральных камней, косметика.

Культурный фестиваль День Индии на территории московского парка развлечений Остров мечты

Продаются настоящие сари всевозможных цветов, украшения из натуральных камней, косметика.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Фестиваль продлится все выходные. Вход бесплатный, можно зарегистрироваться на сайте мероприятия и получить подарок.

Посетители на открытии фестиваля День Индии в 2023 году в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Фестиваль продлится все выходные. Вход бесплатный, можно зарегистрироваться на сайте мероприятия и получить подарок.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
КультураФотоМоскваИндиякуда сходитьчто посмотретьСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала