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Посредники работают над устранением пробелов в переговорах по Газе
Посредники работают над устранением пробелов в переговорах по Газе - РИА Новости, 17.08.2024
Посредники работают над устранением пробелов в переговорах по Газе
Посредники в лице Египта, Катара и США работают над устранением пробелов в переговорном процессе для прекращения огня в секторе Газа, заявил египетский министр... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:26
2024-08-17T14:26
2024-08-17T14:26
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 17 авг - РИА Новости. Посредники в лице Египта, Катара и США работают над устранением пробелов в переговорном процессе для прекращения огня в секторе Газа, заявил египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты. "Остаются некоторые пробелы и разрывы. Ведется работа над их устранением", - сказал Абдель Аты в ходе совместной пресс-конференции в Каире с главой МИД Франции Стефаном Сежурне. Говоря о возможности достижения соглашения о прекращении огня в Газе, глава МИД Египта также подчеркнул, что посредники находятся в постоянном контакте с Израилем и палестинским движением ХАМАС. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
https://ria.ru/20240817/ssha-1966727365.html
https://ria.ru/20240817/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, катар, сша, стефан сежурне, хамас, мид франции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Катар, США, Стефан Сежурне, ХАМАС, МИД Франции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посредники работают над устранением пробелов в переговорах по Газе
Глава МИД Египта рассказал о работе с пробелами в переговорах по Газе