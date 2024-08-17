https://ria.ru/20240817/egipet-1966765956.html

Посредники работают над устранением пробелов в переговорах по Газе

Посредники работают над устранением пробелов в переговорах по Газе - РИА Новости, 17.08.2024

Посредники работают над устранением пробелов в переговорах по Газе

Посредники в лице Египта, Катара и США работают над устранением пробелов в переговорном процессе для прекращения огня в секторе Газа, заявил египетский министр... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:26

2024-08-17T14:26

2024-08-17T14:26

в мире

египет

катар

сша

стефан сежурне

хамас

мид франции‎

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151325/38/1513253836_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a909755dcb63646236f8f936b5587985.jpg

КАИР, 17 авг - РИА Новости. Посредники в лице Египта, Катара и США работают над устранением пробелов в переговорном процессе для прекращения огня в секторе Газа, заявил египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты. "Остаются некоторые пробелы и разрывы. Ведется работа над их устранением", - сказал Абдель Аты в ходе совместной пресс-конференции в Каире с главой МИД Франции Стефаном Сежурне. Говоря о возможности достижения соглашения о прекращении огня в Газе, глава МИД Египта также подчеркнул, что посредники находятся в постоянном контакте с Израилем и палестинским движением ХАМАС. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.

https://ria.ru/20240817/ssha-1966727365.html

https://ria.ru/20240817/konflikt-1915630213.html

египет

катар

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, египет, катар, сша, стефан сежурне, хамас, мид франции‎, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году