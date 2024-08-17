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Посредники работают над устранением пробелов в переговорах по Газе - РИА Новости, 17.08.2024
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14:26 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/egipet-1966765956.html
Посредники работают над устранением пробелов в переговорах по Газе
Посредники работают над устранением пробелов в переговорах по Газе - РИА Новости, 17.08.2024
Посредники работают над устранением пробелов в переговорах по Газе
Посредники в лице Египта, Катара и США работают над устранением пробелов в переговорном процессе для прекращения огня в секторе Газа, заявил египетский министр... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:26
2024-08-17T14:26
в мире
египет
катар
сша
стефан сежурне
хамас
мид франции‎
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 17 авг - РИА Новости. Посредники в лице Египта, Катара и США работают над устранением пробелов в переговорном процессе для прекращения огня в секторе Газа, заявил египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты. "Остаются некоторые пробелы и разрывы. Ведется работа над их устранением", - сказал Абдель Аты в ходе совместной пресс-конференции в Каире с главой МИД Франции Стефаном Сежурне. Говоря о возможности достижения соглашения о прекращении огня в Газе, глава МИД Египта также подчеркнул, что посредники находятся в постоянном контакте с Израилем и палестинским движением ХАМАС. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
https://ria.ru/20240817/ssha-1966727365.html
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египет
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в мире, египет, катар, сша, стефан сежурне, хамас, мид франции‎, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Катар, США, Стефан Сежурне, ХАМАС, МИД Франции‎, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посредники работают над устранением пробелов в переговорах по Газе

Глава МИД Египта рассказал о работе с пробелами в переговорах по Газе

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на площади Тахрир в Каире
Автомобильное движение на площади Тахрир в Каире - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Автомобильное движение на площади Тахрир в Каире. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 17 авг - РИА Новости. Посредники в лице Египта, Катара и США работают над устранением пробелов в переговорном процессе для прекращения огня в секторе Газа, заявил египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты.
"Остаются некоторые пробелы и разрывы. Ведется работа над их устранением", - сказал Абдель Аты в ходе совместной пресс-конференции в Каире с главой МИД Франции Стефаном Сежурне.
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США пытаются выиграть время в ходе переговоров по Газе, заявили в ХАМАС
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Говоря о возможности достижения соглашения о прекращении огня в Газе, глава МИД Египта также подчеркнул, что посредники находятся в постоянном контакте с Израилем и палестинским движением ХАМАС.
В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
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