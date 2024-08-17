Ефимов: на месте бывшей промзоны в Зеленограде строится школа и детский сад
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 17 августа - РИА Новости. На территории жилого квартала "Зеленый парк" в Зеленограде инвестор ведет строительство детского сада и школы, после ввода в эксплуатацию их планируют включить в столичную систему образования, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он обратил внимание, что для развития социальной инфраструктуры Москвы используются средства столичной Адресной инвестиционной программы (АИП) и частные инвестиции. "Так, в Зеленограде девелопер возводит два образовательных объекта. Трехэтажный детский сад на 250 мест с бассейном площадью 5,2 тысячи квадратных метров сейчас готов уже на 70%. Строительство четырехэтажной школы для 550 учеников площадью 16,6 тысячи квадратных метров выполнено на 40%", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, строительство соцобъектов предполагается завершить в 2025 году, после чего их передадут в систему образования Москвы.
В пресс-релизе отмечается, что инвестор ПИК строит новые объекты образования в районе Крюково в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), благодаря чему там появится примерно 145 дополнительных рабочих мест.
В свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов обратил внимание, что здания детского сада и школы будут выполнены в светлых тонах, причем при возведении объектов используются безопасные материалы, природные цвета и фактуры.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что объекты образования с 2023 года возводят на месте бывшей промышленной зоны Центра информатики и электроники (ЦИЭ). "Комитет контролирует качество работ и применяемых материалов на всех этапах возведениясоциального объекта. На площадке детского садапроведено 10 проверок, а на площадке школы", – добавил он.