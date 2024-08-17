https://ria.ru/20240817/efimov-1966714609.html

Ефимов: на месте бывшей промзоны в Зеленограде строится школа и детский сад

Ефимов: на месте бывшей промзоны в Зеленограде строится школа и детский сад - РИА Новости, 17.08.2024

Ефимов: на месте бывшей промзоны в Зеленограде строится школа и детский сад

На территории жилого квартала "Зеленый парк" в Зеленограде инвестор ведет строительство детского сада и школы, после ввода в эксплуатацию их планируют включить... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T12:10

2024-08-17T12:10

2024-08-17T12:39

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 17 августа - РИА Новости. На территории жилого квартала "Зеленый парк" в Зеленограде инвестор ведет строительство детского сада и школы, после ввода в эксплуатацию их планируют включить в столичную систему образования, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Он обратил внимание, что для развития социальной инфраструктуры Москвы используются средства столичной Адресной инвестиционной программы (АИП) и частные инвестиции. "Так, в Зеленограде девелопер возводит два образовательных объекта. Трехэтажный детский сад на 250 мест с бассейном площадью 5,2 тысячи квадратных метров сейчас готов уже на 70%. Строительство четырехэтажной школы для 550 учеников площадью 16,6 тысячи квадратных метров выполнено на 40%", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, строительство соцобъектов предполагается завершить в 2025 году, после чего их передадут в систему образования Москвы.В пресс-релизе отмечается, что инвестор ПИК строит новые объекты образования в районе Крюково в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), благодаря чему там появится примерно 145 дополнительных рабочих мест.В свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов обратил внимание, что здания детского сада и школы будут выполнены в светлых тонах, причем при возведении объектов используются безопасные материалы, природные цвета и фактуры.Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что объекты образования с 2023 года возводят на месте бывшей промышленной зоны Центра информатики и электроники (ЦИЭ). "Комитет контролирует качество работ и применяемых материалов на всех этапах возведениясоциального объекта. На площадке детского садапроведено 10 проверок, а на площадке школы", – добавил он.

https://ria.ru/20240816/efimov-1966560699.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы