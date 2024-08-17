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При израильском ударе по автомобилю в Дженине погибли два человека - РИА Новости, 17.08.2024
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23:16 17.08.2024
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При израильском ударе по автомобилю в Дженине погибли два человека
При израильском ударе по автомобилю в Дженине погибли два человека - РИА Новости, 17.08.2024
При израильском ударе по автомобилю в Дженине погибли два человека
Два человека погибли в результате израильского удара по автомобилю в городе Дженин на Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T23:16
2024-08-17T23:16
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израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 17 авг - РИА Новости. Два человека погибли в результате израильского удара по автомобилю в городе Дженин на Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины. "Двое погибших, личности которых пока не установлены, поступили в государственную больницу Дженина. Они погибли в результате обстрела оккупацией (Израилем - ред.) автомобиля в городе", - говорится в заявлении. Ранее минздрав Палестины сообщал, что с 7 октября 2023 года на Западном берегу в результате действий израильской армии погибли 632 человека.
https://ria.ru/20240817/konflikt-1915630213.html
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в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При израильском ударе по автомобилю в Дженине погибли два человека

Минздрав Палестины: два человека погибли при израильском ударе по автомобилю

© AP Photo / Nasser NasserИзраильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
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КАИР, 17 авг - РИА Новости. Два человека погибли в результате израильского удара по автомобилю в городе Дженин на Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины.
«
"Двое погибших, личности которых пока не установлены, поступили в государственную больницу Дженина. Они погибли в результате обстрела оккупацией (Израилем - ред.) автомобиля в городе", - говорится в заявлении.
Ранее минздрав Палестины сообщал, что с 7 октября 2023 года на Западном берегу в результате действий израильской армии погибли 632 человека.
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