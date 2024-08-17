https://ria.ru/20240817/dzhenin-1966824675.html

При израильском ударе по автомобилю в Дженине погибли два человека

При израильском ударе по автомобилю в Дженине погибли два человека - РИА Новости, 17.08.2024

При израильском ударе по автомобилю в Дженине погибли два человека

Два человека погибли в результате израильского удара по автомобилю в городе Дженин на Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T23:16

2024-08-17T23:16

2024-08-17T23:16

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 17 авг - РИА Новости. Два человека погибли в результате израильского удара по автомобилю в городе Дженин на Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины. "Двое погибших, личности которых пока не установлены, поступили в государственную больницу Дженина. Они погибли в результате обстрела оккупацией (Израилем - ред.) автомобиля в городе", - говорится в заявлении. Ранее минздрав Палестины сообщал, что с 7 октября 2023 года на Западном берегу в результате действий израильской армии погибли 632 человека.

https://ria.ru/20240817/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году