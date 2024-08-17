https://ria.ru/20240817/dron-1966738716.html

Расчет БПЛА группировки "Запад" уничтожил украинский дрон "Баба-яга"

Расчет БПЛА группировки "Запад" уничтожил украинский дрон "Баба-яга" - РИА Новости, 17.08.2024

Расчет БПЛА группировки "Запад" уничтожил украинский дрон "Баба-яга"

Расчет БПЛА 1-ой гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ, объявивший охоту на украинские гексокоптеры "Баба-яга" на купянском участке фронта,... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T09:52

2024-08-17T09:52

2024-08-17T10:06

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 авг - РИА Новости. Расчет БПЛА 1-ой гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ, объявивший охоту на украинские гексокоптеры "Баба-яга" на купянском участке фронта, уничтожили уже десятый дрон, сообщил РИА Новости командир группы с позывным "Контора". Ранее РИА Новости сообщали, что расчет БПЛА данной группы объявил охоту на гексокоптеры "Баба-яга" при помощи FPV-дронов на Купянском участке фронта в зоне спецоперации.Общим названием "Баба-яга" называют украинские тяжелые промышленные беспилотники - гексакоптеры, переделанные ВСУ под боевые задачи. Они достаточно большого размера, с шумными пропеллерами, небольшой скоростью и низким полетом.

https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931357859.html

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Уничтожение украинского гексакоптера "Баба-Яга" на купянском направлении Расчет БПЛА группы "Контора" группировки "Запад" ВС РФ, объявивший охоту на украинские гексакоптеры "Баба-Яга" на купянском участке фронта, уничтожил десятый дрон подряд 2024-08-17T09:52 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, безопасность, россия, украина