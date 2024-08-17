https://ria.ru/20240817/dopros-1966755862.html

Кадыров показал допрос боевика "Азова"*

Кадыров показал допрос боевика "Азова"* - РИА Новости, 17.08.2024

Кадыров показал допрос боевика "Азова"*

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале разговор командира спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T12:57

2024-08-17T12:57

2024-08-17T14:35

специальная военная операция на украине

россия

курская область

рамзан кадыров

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966759267_24:0:833:455_1920x0_80_0_0_369384db2f8c43868de173d1a0c2023c.jpg

ГРОЗНЫЙ, 17 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале разговор командира спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова со взятым в плен боевиком "Азова"*. "В Курской области в руки наших бойцов попался живым еще один укрофашист-азовец. Сдавался не по собственному желанию, а вынужденно, в ходе боя против наших ребят. Но уже на допросе, зная, какое у нас к азовцам отношение, "повар" пытался выкручиваться", — написал Кадыров. Со слов главы Чечни, Алаудинов сообщил, что "ситуация на Курском направлении с каждым днем перевешивает в нашу пользу, и пленных берут все больше и больше". Пленный, в частности, призвал азовцев возвращаться "домой". На вопрос, возможно ли победить Россию, он ответил отрицательно.В ночь на субботу Алаудинов сообщил, что в последние два дня в приграничье Курской области в плен взяли несколько украинских военных, в том числе азовца. * Признан террористической организацией, запрещен в России.

https://ria.ru/20240816/plennye-1966709590.html

https://ria.ru/20240815/plennyy-1966303651.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, рамзан кадыров, безопасность