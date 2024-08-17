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Кадыров показал допрос боевика "Азова"* - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 17.08.2024 (обновлено: 14:35 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/dopros-1966755862.html
Кадыров показал допрос боевика "Азова"*
Кадыров показал допрос боевика "Азова"* - РИА Новости, 17.08.2024
Кадыров показал допрос боевика "Азова"*
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале разговор командира спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T12:57
2024-08-17T14:35
специальная военная операция на украине
россия
курская область
рамзан кадыров
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 17 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале разговор командира спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова со взятым в плен боевиком "Азова"*. "В Курской области в руки наших бойцов попался живым еще один укрофашист-азовец. Сдавался не по собственному желанию, а вынужденно, в ходе боя против наших ребят. Но уже на допросе, зная, какое у нас к азовцам отношение, "повар" пытался выкручиваться", — написал Кадыров. Со слов главы Чечни, Алаудинов сообщил, что "ситуация на Курском направлении с каждым днем перевешивает в нашу пользу, и пленных берут все больше и больше". Пленный, в частности, призвал азовцев возвращаться "домой". На вопрос, возможно ли победить Россию, он ответил отрицательно.В ночь на субботу Алаудинов сообщил, что в последние два дня в приграничье Курской области в плен взяли несколько украинских военных, в том числе азовца. * Признан террористической организацией, запрещен в России.
https://ria.ru/20240816/plennye-1966709590.html
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россия, курская область, рамзан кадыров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Рамзан Кадыров, Безопасность
Кадыров показал допрос боевика "Азова"*

Глава Чечни Кадыров показал допрос взятого в плен боевика "Азова"*

© Kadyrov_95/TelegramРазговор командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова со взятым в плен боевиком "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация)
Разговор командира спецназа Ахмат Апти Алаудинова со взятым в плен боевиком Азова* (запрещенная в России террористическая организация) - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Kadyrov_95/Telegram
Разговор командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова со взятым в плен боевиком "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация)
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ГРОЗНЫЙ, 17 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале разговор командира спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова со взятым в плен боевиком "Азова"*.
"В Курской области в руки наших бойцов попался живым еще один укрофашист-азовец. Сдавался не по собственному желанию, а вынужденно, в ходе боя против наших ребят. Но уже на допросе, зная, какое у нас к азовцам отношение, "повар" пытался выкручиваться", — написал Кадыров.
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Со слов главы Чечни, Алаудинов сообщил, что "ситуация на Курском направлении с каждым днем перевешивает в нашу пользу, и пленных берут все больше и больше".
Пленный, в частности, призвал азовцев возвращаться "домой". На вопрос, возможно ли победить Россию, он ответил отрицательно.
В ночь на субботу Алаудинов сообщил, что в последние два дня в приграничье Курской области в плен взяли несколько украинских военных, в том числе азовца.
* Признан террористической организацией, запрещен в России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьРамзан КадыровБезопасность
 
 
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