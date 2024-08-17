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В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 17.08.2024
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей Донецка и Енакиево пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ в субботу, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:16
2024-08-17T14:16
2024-08-17T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
енакиево
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Пять мирных жителей Донецка и Енакиево пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ в субботу, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Пять мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии. При обстреле со стороны ВФУ с применением ствольной артиллерии в Петровском районе Донецка ранены мужчины 1989 года рождения (состояние легкой степени тяжести) и 1977 года рождения (средней степени тяжести), женщины 1988 года рождения и 1967 года рождения (обе средней степени тяжести). В Енакиево в результате атаки БПЛА-камикадзе пострадала женщина 1940 года рождения", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240701/postradavshie-1956745952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей
При обстрелах Донецка и Енакиево пострадали пять мирных жителей