https://ria.ru/20240817/donetsk-1966764795.html

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 17.08.2024

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей

Пять мирных жителей Донецка и Енакиево пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ в субботу, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:16

2024-08-17T14:16

2024-08-17T14:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

енакиево

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966668020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15a273ea0b404367675ce738749af9b8.jpg

ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Пять мирных жителей Донецка и Енакиево пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ в субботу, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Пять мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии. При обстреле со стороны ВФУ с применением ствольной артиллерии в Петровском районе Донецка ранены мужчины 1989 года рождения (состояние легкой степени тяжести) и 1977 года рождения (средней степени тяжести), женщины 1988 года рождения и 1967 года рождения (обе средней степени тяжести). В Енакиево в результате атаки БПЛА-камикадзе пострадала женщина 1940 года рождения", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240701/postradavshie-1956745952.html

донецк

енакиево

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, енакиево, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины