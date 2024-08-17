https://ria.ru/20240817/donetsk-1966758361.html

ВСУ нанесли повторный удар по району ТЦ в Донецке

ВСУ нанесли повторный удар по району ТЦ в Донецке - РИА Новости, 17.08.2024

ВСУ нанесли повторный удар по району ТЦ в Донецке

Украинские боевики нанесли повторный удар по району гипермаркета "Галактика" в Донецке, где накануне пострадали 11 человек, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T13:13

2024-08-17T13:13

2024-08-17T15:14

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские боевики нанесли повторный удар по району гипермаркета "Галактика" в Донецке, где накануне пострадали 11 человек, сообщил корреспондент РИА Новости.Два снаряда "натовского" калибра упали на территории рынка в Петровском районе города, повредив торговый ряд, расположенное рядом кафе и гражданские автомобили. Еще два снаряда взорвались в непосредственной близости к многоквартирному дому, в нем выбито остекление во всех квартирах с первого по пятый этаж со стороны детонации.По информации представительства ДНР в СЦКК, при обстреле рынка пострадал один мирный житель. Кроме того, по словам очевидца, еще одна мирная жительница получила ранения в многоквартирном доме."Вчера "Галактика" сгорела, тут пройти метров 200-300… Ну а сегодня продолжение — с утра обстреляли здесь, через дорогу магазин побило", — сообщил РИА Новости замуправляющего рынком.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. Минздрав ДНР сообщал, что при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, пострадали 11 человек. В Минздраве ДНР сообщали, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии.

https://ria.ru/20240816/ataka-1966702253.html

https://ria.ru/20240817/germaniya-1966754770.html

донецк

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Последствия повторного удара по району гипермаркета "Галактика" в Донецке Украинские боевики в субботу нанесли повторный удар по району гипермаркета "Галактика" в Донецке, где накануне пострадали 11 человек, ранены два мирных жителя, передает корреспондент РИА Новости. 2024-08-17T13:13 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, вооруженные силы украины, происшествия