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ВСУ нанесли повторный удар по району ТЦ в Донецке - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 17.08.2024 (обновлено: 15:14 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/donetsk-1966758361.html
ВСУ нанесли повторный удар по району ТЦ в Донецке
ВСУ нанесли повторный удар по району ТЦ в Донецке - РИА Новости, 17.08.2024
ВСУ нанесли повторный удар по району ТЦ в Донецке
Украинские боевики нанесли повторный удар по району гипермаркета "Галактика" в Донецке, где накануне пострадали 11 человек, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:13
2024-08-17T15:14
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские боевики нанесли повторный удар по району гипермаркета "Галактика" в Донецке, где накануне пострадали 11 человек, сообщил корреспондент РИА Новости.Два снаряда "натовского" калибра упали на территории рынка в Петровском районе города, повредив торговый ряд, расположенное рядом кафе и гражданские автомобили. Еще два снаряда взорвались в непосредственной близости к многоквартирному дому, в нем выбито остекление во всех квартирах с первого по пятый этаж со стороны детонации.По информации представительства ДНР в СЦКК, при обстреле рынка пострадал один мирный житель. Кроме того, по словам очевидца, еще одна мирная жительница получила ранения в многоквартирном доме."Вчера "Галактика" сгорела, тут пройти метров 200-300… Ну а сегодня продолжение — с утра обстреляли здесь, через дорогу магазин побило", — сообщил РИА Новости замуправляющего рынком.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. Минздрав ДНР сообщал, что при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, пострадали 11 человек. В Минздраве ДНР сообщали, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии.
https://ria.ru/20240816/ataka-1966702253.html
https://ria.ru/20240817/germaniya-1966754770.html
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Последствия повторного удара по району гипермаркета "Галактика" в Донецке
Украинские боевики в субботу нанесли повторный удар по району гипермаркета "Галактика" в Донецке, где накануне пострадали 11 человек, ранены два мирных жителя, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли повторный удар по району ТЦ в Донецке

ВСУ нанесли повторный удар по району ТЦ в Донецке, есть пострадавшие

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские боевики нанесли повторный удар по району гипермаркета "Галактика" в Донецке, где накануне пострадали 11 человек, сообщил корреспондент РИА Новости.
Два снаряда "натовского" калибра упали на территории рынка в Петровском районе города, повредив торговый ряд, расположенное рядом кафе и гражданские автомобили. Еще два снаряда взорвались в непосредственной близости к многоквартирному дому, в нем выбито остекление во всех квартирах с первого по пятый этаж со стороны детонации.
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По информации представительства ДНР в СЦКК, при обстреле рынка пострадал один мирный житель. Кроме того, по словам очевидца, еще одна мирная жительница получила ранения в многоквартирном доме.
"Вчера "Галактика" сгорела, тут пройти метров 200-300… Ну а сегодня продолжение — с утра обстреляли здесь, через дорогу магазин побило", — сообщил РИА Новости замуправляющего рынком.
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. Минздрав ДНР сообщал, что при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, пострадали 11 человек. В Минздраве ДНР сообщали, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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