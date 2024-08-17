https://ria.ru/20240817/deti-1966773588.html

Петербург принял на отдых школьников Курской области по инициативе Беглова

Петербург принял на отдых школьников Курской области по инициативе Беглова - РИА Новости, 17.08.2024

Петербург принял на отдых школьников Курской области по инициативе Беглова

Группа детей из Курской области прибыла в Санкт-Петербург на отдых по инициативе губернатора Александра Беглова, при необходимости их примут в городские школы,... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T15:17

2024-08-17T15:17

2024-08-17T16:19

общество

курская область

россия

санкт-петербург

владимир путин

александр беглов

вооруженные силы украины

валерий герасимов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Группа детей из Курской области прибыла в Санкт-Петербург на отдых по инициативе губернатора Александра Беглова, при необходимости их примут в городские школы, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "Школьники от 7 до 17 лет и их педагоги прибыли в Северную столицу по приглашению губернатора Александра Беглова. После атаки украинских националистов на этот российский регион Александр Беглов выразил слова поддержки жителям Курской области и пригласил ребят на отдых в Петербург", – говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, школьники и педагоги размещены на нескольких загородных площадках, где для них организовано шестиразовое питание, медицинское наблюдение, включая психологическое сопровождение, а также разнообразные досуговые мероприятия. Для детей подготовлены специальные программы, в том числе дополнительного образования, также предусмотрены экскурсии. "Петербург готов обеспечивать пребывание детей столько, сколько потребуют обстоятельства. С началом учебного года, если курские школьники останутся в нашем городе, для них будет организован учебный процесс в петербургских образовательных организациях", – приводит пресс-служба слова Беглова. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240809/gumpomosch-1965238028.html

https://ria.ru/20240816/beglov-1966658431.html

курская область

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санкт-петербург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, курская область, россия, санкт-петербург, владимир путин, александр беглов, вооруженные силы украины, валерий герасимов