Петербург принял на отдых школьников Курской области по инициативе Беглова
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Группа детей из Курской области прибыла в Санкт-Петербург на отдых по инициативе губернатора Александра Беглова, при необходимости их примут в городские школы, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
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"Школьники от 7 до 17 лет и их педагоги прибыли в Северную столицу по приглашению губернатора Александра Беглова. После атаки украинских националистов на этот российский регион Александр Беглов выразил слова поддержки жителям Курской области и пригласил ребят на отдых в Петербург", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, школьники и педагоги размещены на нескольких загородных площадках, где для них организовано шестиразовое питание, медицинское наблюдение, включая психологическое сопровождение, а также разнообразные досуговые мероприятия. Для детей подготовлены специальные программы, в том числе дополнительного образования, также предусмотрены экскурсии.
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"Петербург готов обеспечивать пребывание детей столько, сколько потребуют обстоятельства. С началом учебного года, если курские школьники останутся в нашем городе, для них будет организован учебный процесс в петербургских образовательных организациях", – приводит пресс-служба слова Беглова.
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