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Петербург принял на отдых школьников Курской области по инициативе Беглова - РИА Новости, 17.08.2024
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15:17 17.08.2024 (обновлено: 16:19 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/deti-1966773588.html
Петербург принял на отдых школьников Курской области по инициативе Беглова
Петербург принял на отдых школьников Курской области по инициативе Беглова - РИА Новости, 17.08.2024
Петербург принял на отдых школьников Курской области по инициативе Беглова
Группа детей из Курской области прибыла в Санкт-Петербург на отдых по инициативе губернатора Александра Беглова, при необходимости их примут в городские школы,... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:17
2024-08-17T16:19
общество
курская область
россия
санкт-петербург
владимир путин
александр беглов
вооруженные силы украины
валерий герасимов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Группа детей из Курской области прибыла в Санкт-Петербург на отдых по инициативе губернатора Александра Беглова, при необходимости их примут в городские школы, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "Школьники от 7 до 17 лет и их педагоги прибыли в Северную столицу по приглашению губернатора Александра Беглова. После атаки украинских националистов на этот российский регион Александр Беглов выразил слова поддержки жителям Курской области и пригласил ребят на отдых в Петербург", – говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, школьники и педагоги размещены на нескольких загородных площадках, где для них организовано шестиразовое питание, медицинское наблюдение, включая психологическое сопровождение, а также разнообразные досуговые мероприятия. Для детей подготовлены специальные программы, в том числе дополнительного образования, также предусмотрены экскурсии. "Петербург готов обеспечивать пребывание детей столько, сколько потребуют обстоятельства. С началом учебного года, если курские школьники останутся в нашем городе, для них будет организован учебный процесс в петербургских образовательных организациях", – приводит пресс-служба слова Беглова. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240809/gumpomosch-1965238028.html
https://ria.ru/20240816/beglov-1966658431.html
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общество, курская область, россия, санкт-петербург, владимир путин, александр беглов, вооруженные силы украины, валерий герасимов
Общество, Курская область, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Беглов, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов

Петербург принял на отдых школьников Курской области по инициативе Беглова

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Группа детей из Курской области прибыла в Санкт-Петербург на отдых по инициативе губернатора Александра Беглова, при необходимости их примут в городские школы, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
«
"Школьники от 7 до 17 лет и их педагоги прибыли в Северную столицу по приглашению губернатора Александра Беглова. После атаки украинских националистов на этот российский регион Александр Беглов выразил слова поддержки жителям Курской области и пригласил ребят на отдых в Петербург", – говорится в сообщении.
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Как уточнили в пресс-службе, школьники и педагоги размещены на нескольких загородных площадках, где для них организовано шестиразовое питание, медицинское наблюдение, включая психологическое сопровождение, а также разнообразные досуговые мероприятия. Для детей подготовлены специальные программы, в том числе дополнительного образования, также предусмотрены экскурсии.
«
"Петербург готов обеспечивать пребывание детей столько, сколько потребуют обстоятельства. С началом учебного года, если курские школьники останутся в нашем городе, для них будет организован учебный процесс в петербургских образовательных организациях", – приводит пресс-служба слова Беглова.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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ОбществоКурская областьРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинАлександр БегловВооруженные силы УкраиныВалерий Герасимов
 
 
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