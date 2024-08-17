https://ria.ru/20240817/delegaty-1966821214.html

В аэропорту Кишинева задержали делегатов съезда блока "Победа"

В аэропорту Кишинева задержали делегатов съезда блока "Победа" - РИА Новости, 17.08.2024

В аэропорту Кишинева задержали делегатов съезда блока "Победа"

Делегатов прошедшего в Москве съезда молдавского оппозиционного блока "Победа" задержали в аэропорту Кишинева по политическим мотивам, заявила РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T22:32

2024-08-17T22:32

2024-08-17T23:10

кишинев

в мире

молдавия

возрождение

евразийский экономический союз

майя санду

юрий кузнецов

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902550248_0:139:2692:1653_1920x0_80_0_0_b6cfa50884aaf878ff5b45510024bb78.png

КИШИНЕВ, 17 авг — РИА Новости. Делегатов прошедшего в Москве съезда молдавского оппозиционного блока "Победа" задержали в аэропорту Кишинева по политическим мотивам, заявила РИА Новости депутат парламента республики Ирина Лозован."В аэропорту меня и других членов делегации — советника главы Гагаузии Юрия Кузнецова и бывшего мэра города Оргеев Павла Вережану — задержали на час. Нам не разъяснили никаких причин, у нас в порядке все документы, мы являемся гражданами Молдавии, которые вправе вернуться домой. Когда я сказала, что вызываю адвокатов и прессу, все сразу разошлись. Я уверена, что это произошло по политическим мотивам, поскольку нам не назвали ни одной причины для задержания", — сказала она.Депутат отметила, что просила сотрудников пограничной полиции выдать ей бумагу, в которой разъяснялись бы их мотивы, но так ее и не получила."Я все еще нахожусь в аэропорту, жду полицию, чтобы зарегистрировать дело, жду адвоката, вместе с которым буду разбираться в этой ситуации, поскольку у меня есть депутатская неприкосновенность", — добавила Лозован.В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". США ввели санкции против руководства нового блока.С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240816/putin-1966653795.html

https://ria.ru/20240817/moldaviya-1966754335.html

кишинев

молдавия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кишинев, в мире, молдавия, возрождение, евразийский экономический союз, майя санду, юрий кузнецов, москва