В аэропорту Кишинева задержали делегатов съезда блока "Победа"
Делегатов съезда блока "Победа" задержали в аэропорту Кишинева по политмотивам
© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева
© Sputnik / Mihai Caraus
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 авг — РИА Новости. Делегатов прошедшего в Москве съезда молдавского оппозиционного блока "Победа" задержали в аэропорту Кишинева по политическим мотивам, заявила РИА Новости депутат парламента республики Ирина Лозован.
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"В аэропорту меня и других членов делегации — советника главы Гагаузии Юрия Кузнецова и бывшего мэра города Оргеев Павла Вережану — задержали на час. Нам не разъяснили никаких причин, у нас в порядке все документы, мы являемся гражданами Молдавии, которые вправе вернуться домой. Когда я сказала, что вызываю адвокатов и прессу, все сразу разошлись. Я уверена, что это произошло по политическим мотивам, поскольку нам не назвали ни одной причины для задержания", — сказала она.
Депутат отметила, что просила сотрудников пограничной полиции выдать ей бумагу, в которой разъяснялись бы их мотивы, но так ее и не получила.
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"Я все еще нахожусь в аэропорту, жду полицию, чтобы зарегистрировать дело, жду адвоката, вместе с которым буду разбираться в этой ситуации, поскольку у меня есть депутатская неприкосновенность", — добавила Лозован.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". США ввели санкции против руководства нового блока.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.