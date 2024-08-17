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В аэропорту Кишинева задержали делегатов съезда блока "Победа" - РИА Новости, 17.08.2024
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22:32 17.08.2024 (обновлено: 23:10 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/delegaty-1966821214.html
В аэропорту Кишинева задержали делегатов съезда блока "Победа"
В аэропорту Кишинева задержали делегатов съезда блока "Победа" - РИА Новости, 17.08.2024
В аэропорту Кишинева задержали делегатов съезда блока "Победа"
Делегатов прошедшего в Москве съезда молдавского оппозиционного блока "Победа" задержали в аэропорту Кишинева по политическим мотивам, заявила РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T22:32
2024-08-17T23:10
кишинев
в мире
молдавия
возрождение
евразийский экономический союз
майя санду
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КИШИНЕВ, 17 авг — РИА Новости. Делегатов прошедшего в Москве съезда молдавского оппозиционного блока "Победа" задержали в аэропорту Кишинева по политическим мотивам, заявила РИА Новости депутат парламента республики Ирина Лозован.&quot;В аэропорту меня и других членов делегации — советника главы Гагаузии Юрия Кузнецова и бывшего мэра города Оргеев Павла Вережану — задержали на час. Нам не разъяснили никаких причин, у нас в порядке все документы, мы являемся гражданами Молдавии, которые вправе вернуться домой. Когда я сказала, что вызываю адвокатов и прессу, все сразу разошлись. Я уверена, что это произошло по политическим мотивам, поскольку нам не назвали ни одной причины для задержания&quot;, — сказала она.Депутат отметила, что просила сотрудников пограничной полиции выдать ей бумагу, в которой разъяснялись бы их мотивы, но так ее и не получила.&quot;Я все еще нахожусь в аэропорту, жду полицию, чтобы зарегистрировать дело, жду адвоката, вместе с которым буду разбираться в этой ситуации, поскольку у меня есть депутатская неприкосновенность&quot;, — добавила Лозован.В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". США ввели санкции против руководства нового блока.С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240816/putin-1966653795.html
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кишинев, в мире, молдавия, возрождение, евразийский экономический союз, майя санду, юрий кузнецов, москва
Кишинев, В мире, Молдавия, Возрождение, Евразийский экономический союз, Майя Санду, Юрий Кузнецов, Москва
В аэропорту Кишинева задержали делегатов съезда блока "Победа"

Делегатов съезда блока "Победа" задержали в аэропорту Кишинева по политмотивам

© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 авг — РИА Новости. Делегатов прошедшего в Москве съезда молдавского оппозиционного блока "Победа" задержали в аэропорту Кишинева по политическим мотивам, заявила РИА Новости депутат парламента республики Ирина Лозован.
«

"В аэропорту меня и других членов делегации — советника главы Гагаузии Юрия Кузнецова и бывшего мэра города Оргеев Павла Вережану — задержали на час. Нам не разъяснили никаких причин, у нас в порядке все документы, мы являемся гражданами Молдавии, которые вправе вернуться домой. Когда я сказала, что вызываю адвокатов и прессу, все сразу разошлись. Я уверена, что это произошло по политическим мотивам, поскольку нам не назвали ни одной причины для задержания", — сказала она.

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Депутат отметила, что просила сотрудников пограничной полиции выдать ей бумагу, в которой разъяснялись бы их мотивы, но так ее и не получила.
«

"Я все еще нахожусь в аэропорту, жду полицию, чтобы зарегистрировать дело, жду адвоката, вместе с которым буду разбираться в этой ситуации, поскольку у меня есть депутатская неприкосновенность", — добавила Лозован.

В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". США ввели санкции против руководства нового блока.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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