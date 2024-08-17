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"Мне не запретят говорить". Главред немецкого журнала высказался о Путине - РИА Новости, 17.08.2024
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21:28 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/compact-1966816131.html
"Мне не запретят говорить". Главред немецкого журнала высказался о Путине
"Мне не запретят говорить". Главред немецкого журнала высказался о Путине - РИА Новости, 17.08.2024
"Мне не запретят говорить". Главред немецкого журнала высказался о Путине
Главный редактор закрытого в Германии политического журнала Compact Юрген Эльзессер назвал себя сторонником президента России Владимира Путина, сообщает... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T21:28
2024-08-17T21:28
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Главный редактор закрытого в Германии политического журнала Compact Юрген Эльзессер назвал себя сторонником президента России Владимира Путина, сообщает агентство DPA."И, конечно, мне не запретят говорить: я сторонник Путина", — заявил главный редактор на конференции правой партии "Альтернатива для Германии".В своем выступлении Эльзессер также раскритиковал правительство Германии и открыто заявил, что выражает поддержку президенту России. Члены партии встретили заявление журналиста бурными аплодисментами.Ранее сообщалось, что немецкий журнал Compact был закрыт из-за того, что якобы является "центральным рупором" правоэкстремистской сцены и ведет агитацию против евреев, людей с миграционным бэкграундом и парламентской демократии. В связанных с изданием помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт прошли обыски.По оценке МВД Германии, издание распространяло "антисемитские, расистские, враждебные к меньшинствам, исторически ревизионистские" материалы и теории заговора. В то же время на сайте издания опубликовано несколько материалов, посвященных антисемитизму мигрантов или граждан ФРГ с миграционным прошлым, возмущенных действием Израиля в Газе. Также на сайте есть материалы, критикующие методы ведения борьбы Израиля с ХАМАС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала блокировку журнала Compact с тем, что она высказала в интервью изданию правду, которую скрывает правительство ФРГ. Интервью с ней было опубликовано на сайте Compact 13 июля.
https://ria.ru/20240717/zhurnal-1960231545.html
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в мире, германия, россия, израиль, владимир путин, мария захарова, хамас
В мире, Германия, Россия, Израиль, Владимир Путин, Мария Захарова, ХАМАС
"Мне не запретят говорить". Главред немецкого журнала высказался о Путине

Главред немецкого журнала Compact Эльзессер назвал себя сторонником Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Главный редактор закрытого в Германии политического журнала Compact Юрген Эльзессер назвал себя сторонником президента России Владимира Путина, сообщает агентство DPA.
"И, конечно, мне не запретят говорить: я сторонник Путина", — заявил главный редактор на конференции правой партии "Альтернатива для Германии".
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В своем выступлении Эльзессер также раскритиковал правительство Германии и открыто заявил, что выражает поддержку президенту России. Члены партии встретили заявление журналиста бурными аплодисментами.
Ранее сообщалось, что немецкий журнал Compact был закрыт из-за того, что якобы является "центральным рупором" правоэкстремистской сцены и ведет агитацию против евреев, людей с миграционным бэкграундом и парламентской демократии. В связанных с изданием помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт прошли обыски.
По оценке МВД Германии, издание распространяло "антисемитские, расистские, враждебные к меньшинствам, исторически ревизионистские" материалы и теории заговора. В то же время на сайте издания опубликовано несколько материалов, посвященных антисемитизму мигрантов или граждан ФРГ с миграционным прошлым, возмущенных действием Израиля в Газе. Также на сайте есть материалы, критикующие методы ведения борьбы Израиля с ХАМАС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала блокировку журнала Compact с тем, что она высказала в интервью изданию правду, которую скрывает правительство ФРГ. Интервью с ней было опубликовано на сайте Compact 13 июля.
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