https://ria.ru/20240817/compact-1966816131.html

"Мне не запретят говорить". Главред немецкого журнала высказался о Путине

"Мне не запретят говорить". Главред немецкого журнала высказался о Путине - РИА Новости, 17.08.2024

"Мне не запретят говорить". Главред немецкого журнала высказался о Путине

Главный редактор закрытого в Германии политического журнала Compact Юрген Эльзессер назвал себя сторонником президента России Владимира Путина, сообщает... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T21:28

2024-08-17T21:28

2024-08-17T21:28

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Главный редактор закрытого в Германии политического журнала Compact Юрген Эльзессер назвал себя сторонником президента России Владимира Путина, сообщает агентство DPA."И, конечно, мне не запретят говорить: я сторонник Путина", — заявил главный редактор на конференции правой партии "Альтернатива для Германии".В своем выступлении Эльзессер также раскритиковал правительство Германии и открыто заявил, что выражает поддержку президенту России. Члены партии встретили заявление журналиста бурными аплодисментами.Ранее сообщалось, что немецкий журнал Compact был закрыт из-за того, что якобы является "центральным рупором" правоэкстремистской сцены и ведет агитацию против евреев, людей с миграционным бэкграундом и парламентской демократии. В связанных с изданием помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт прошли обыски.По оценке МВД Германии, издание распространяло "антисемитские, расистские, враждебные к меньшинствам, исторически ревизионистские" материалы и теории заговора. В то же время на сайте издания опубликовано несколько материалов, посвященных антисемитизму мигрантов или граждан ФРГ с миграционным прошлым, возмущенных действием Израиля в Газе. Также на сайте есть материалы, критикующие методы ведения борьбы Израиля с ХАМАС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала блокировку журнала Compact с тем, что она высказала в интервью изданию правду, которую скрывает правительство ФРГ. Интервью с ней было опубликовано на сайте Compact 13 июля.

https://ria.ru/20240717/zhurnal-1960231545.html

https://ria.ru/20240725/compact-1961957842.html

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в мире, германия, россия, израиль, владимир путин, мария захарова, хамас