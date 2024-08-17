"Мне не запретят говорить". Главред немецкого журнала высказался о Путине
Главред немецкого журнала Compact Эльзессер назвал себя сторонником Путина
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Главный редактор закрытого в Германии политического журнала Compact Юрген Эльзессер назвал себя сторонником президента России Владимира Путина, сообщает агентство DPA.
"И, конечно, мне не запретят говорить: я сторонник Путина", — заявил главный редактор на конференции правой партии "Альтернатива для Германии".
В своем выступлении Эльзессер также раскритиковал правительство Германии и открыто заявил, что выражает поддержку президенту России. Члены партии встретили заявление журналиста бурными аплодисментами.
Ранее сообщалось, что немецкий журнал Compact был закрыт из-за того, что якобы является "центральным рупором" правоэкстремистской сцены и ведет агитацию против евреев, людей с миграционным бэкграундом и парламентской демократии. В связанных с изданием помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт прошли обыски.
По оценке МВД Германии, издание распространяло "антисемитские, расистские, враждебные к меньшинствам, исторически ревизионистские" материалы и теории заговора. В то же время на сайте издания опубликовано несколько материалов, посвященных антисемитизму мигрантов или граждан ФРГ с миграционным прошлым, возмущенных действием Израиля в Газе. Также на сайте есть материалы, критикующие методы ведения борьбы Израиля с ХАМАС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала блокировку журнала Compact с тем, что она высказала в интервью изданию правду, которую скрывает правительство ФРГ. Интервью с ней было опубликовано на сайте Compact 13 июля.