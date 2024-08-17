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На Землю обрушилась магнитная буря - РИА Новости, 18.08.2024
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22:49 17.08.2024 (обновлено: 03:57 18.08.2024)
https://ria.ru/20240817/burya-1966822828.html
На Землю обрушилась магнитная буря
На Землю обрушилась магнитная буря - РИА Новости, 18.08.2024
На Землю обрушилась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря, которая продлится до полудня воскресенья, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-17T22:49
2024-08-18T03:57
земля
михаил леус
вспышки на солнце
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На Земле началась магнитная буря, которая продлится до полудня воскресенья, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram. &quot;Сегодня вечером на Земле началась магнитная буря — после 18 часов индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил шесть единиц, что соответствует уровню средней магнитной бури класса G1. Далее возмущения геомагнитного поля нарастали, и в 20 часов 46 минут по московскому времени магнитная буря стала сильной, класса G3&quot;, — написал он.Он добавил, что магнитные бури с колебаниями интенсивности от слабой до сильной продлятся как минимум до полудня воскресенья.
https://ria.ru/20240817/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, михаил леус, вспышки на солнце
Земля, Михаил Леус, вспышки на Солнце
На Землю обрушилась магнитная буря

Магнитная буря накрыла Землю, она продлится до воскресенья

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На Земле началась магнитная буря, которая продлится до полудня воскресенья, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram.
«

"Сегодня вечером на Земле началась магнитная буря — после 18 часов индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил шесть единиц, что соответствует уровню средней магнитной бури класса G1. Далее возмущения геомагнитного поля нарастали, и в 20 часов 46 минут по московскому времени магнитная буря стала сильной, класса G3", — написал он.

Он добавил, что магнитные бури с колебаниями интенсивности от слабой до сильной продлятся как минимум до полудня воскресенья.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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