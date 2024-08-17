https://ria.ru/20240817/burya-1966822828.html

На Землю обрушилась магнитная буря

На Землю обрушилась магнитная буря - РИА Новости, 18.08.2024

На Землю обрушилась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря, которая продлится до полудня воскресенья, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-17T22:49

2024-08-17T22:49

2024-08-18T03:57

земля

михаил леус

вспышки на солнце

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На Земле началась магнитная буря, которая продлится до полудня воскресенья, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram. "Сегодня вечером на Земле началась магнитная буря — после 18 часов индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил шесть единиц, что соответствует уровню средней магнитной бури класса G1. Далее возмущения геомагнитного поля нарастали, и в 20 часов 46 минут по московскому времени магнитная буря стала сильной, класса G3", — написал он.Он добавил, что магнитные бури с колебаниями интенсивности от слабой до сильной продлятся как минимум до полудня воскресенья.

https://ria.ru/20240817/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

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земля, михаил леус, вспышки на солнце