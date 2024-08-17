https://ria.ru/20240817/burya-1966822828.html
На Землю обрушилась магнитная буря
На Землю обрушилась магнитная буря - РИА Новости, 18.08.2024
На Землю обрушилась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря, которая продлится до полудня воскресенья, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-17T22:49
2024-08-17T22:49
2024-08-18T03:57
земля
михаил леус
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924599364_0:354:1020:928_1920x0_80_0_0_829d7bfa5c0e0f42e6f664b1216eec37.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На Земле началась магнитная буря, которая продлится до полудня воскресенья, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram. "Сегодня вечером на Земле началась магнитная буря — после 18 часов индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил шесть единиц, что соответствует уровню средней магнитной бури класса G1. Далее возмущения геомагнитного поля нарастали, и в 20 часов 46 минут по московскому времени магнитная буря стала сильной, класса G3", — написал он.Он добавил, что магнитные бури с колебаниями интенсивности от слабой до сильной продлятся как минимум до полудня воскресенья.
https://ria.ru/20240817/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924599364_0:258:1020:1023_1920x0_80_0_0_88311d159532cb126bdd96efdbce8f04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, михаил леус, вспышки на солнце
Земля, Михаил Леус, вспышки на Солнце
На Землю обрушилась магнитная буря
Магнитная буря накрыла Землю, она продлится до воскресенья