https://ria.ru/20240817/bundestag-1966725568.html

Немецкая оппозиция призвала сократить персонал администрации бундестага

Немецкая оппозиция призвала сократить персонал администрации бундестага - РИА Новости, 17.08.2024

Немецкая оппозиция призвала сократить персонал администрации бундестага

Генеральный секретарь оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Карстен Линнеман призвал ради экономии сократить на 15% численность... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T06:27

2024-08-17T06:27

2024-08-17T06:27

германия

александер добриндт

христианско-социальный союз

хдс/хсс

в мире

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Карстен Линнеман призвал ради экономии сократить на 15% численность сотрудников администрации бундестага. На вопрос журналиста редакционной сети RND о том, как можно сэкономить деньги, Линеманн заявил, что властям необходимо начать с себя. "Один маленький пример: в связи с избирательной реформой численность депутатов бундестага будет сокращена с 733 до 630. Администрации бундестага нужно в то же время сократить (часть из) их 3 тысяч сотрудников - как в бундестаге, на 15%", - заявил он. Закон о федеральных выборах был принят в прошлом году. Его главной целью является реформирование избирательного права, дабы ограничить число парламентариев с 736 до 630 человек. Оппозиция реформу не поддержала. Председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) Александер Добриндт на дебатах перед голосованием раскритиковал реформу и предположил, что ее целью является вытеснение партии Левых из парламента и попытка поставить под вопрос "право ХСС на существование". Как считает Добриндт, таким образом правящие партии хотят цементировать свои властные амбиции. В июле 2024 года Конституционный суд Германии признал противозаконным соглашение правительства страны по отмене одного из положений пятипроцентной оговорки, позволявшего ранее партиям входить в парламент страны даже без 5% голосов по партийным спискам.

https://ria.ru/20240815/postavki-1966494215.html

https://ria.ru/20240720/germaniya-1960891920.html

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германия, александер добриндт, христианско-социальный союз, хдс/хсс, в мире