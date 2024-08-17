https://ria.ru/20240817/britaniya-1966717529.html

СМИ: в Британии осудят поляка, притворявшегося членом "Вагнера"

СМИ: в Британии осудят поляка, притворявшегося членом "Вагнера" - РИА Новости, 17.08.2024

СМИ: в Британии осудят поляка, притворявшегося членом "Вагнера"

Поляк осужден в Великобритании в пятницу за то, что он притворялся, что состоял в группе "Вагнер", сообщила газета Times со ссылкой на данные уголовного суда... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T02:00

2024-08-17T02:00

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Поляк осужден в Великобритании в пятницу за то, что он притворялся, что состоял в группе "Вагнер", сообщила газета Times со ссылкой на данные уголовного суда Лондона Олд-Бейли. Газета передает со ссылкой на адвоката Саймона Гледхилла, что Кучарски "рассказывал людям и создавал впечатление", что он состоял в группе "Вагнер". Как отмечает издание со ссылкой на прокурора Дэна Поусон-Паундса, нет доказательств, что обвиняемый участвовал в деятельности группы. "Петр Кучарский из Уотфорда признал себя виновным в членстве в организации в период с 15 сентября по 28 октября 2023 года. В обвинении утверждалось, что он заявлял, что является ее членом", - передает Times. Газета добавляет со ссылкой на суд, что Кучарски ранее отсидел срок в 15 лет за вооруженное ограбление. Отмечается, что обвиняемого отпустили под залог, окончательное решение суда по его делу будет вынесено в ноябре. В сентябре МВД Великобритании сообщило, что страна официально объявила группу "Вагнер" террористической организацией и внесла её в список запрещенных объединений. Членство в группе "Вагнер" или ее поддержка теперь считаются уголовным преступлением, которое может караться тюремным заключением сроком вплоть до 14 лет. Власти Британии также получили право конфисковать её активы. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что группы "Вагнер" де-факто не существует, рассуждения на тему их действий, как правило, ни на чем не основываются. Президент России Владимир Путин пояснял, что Минобороны оказывало им поддержку, но лишь как группе из РФ и не более.

https://ria.ru/20240809/delo-1965305646.html

https://ria.ru/20240623/vagner-1954916635.html

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россия, лондон, великобритания, дмитрий песков, владимир путин, в мире