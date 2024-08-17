Приморский вице-губернатор отправился в Курскую область участвовать в боях
Приморский вице-губернатор поехал в Курскую область для участия в боях с ВСУ
© Фото : пресс-служба Росгвардии Сотрудник СОБР "Кмет" Управления Росгвардии по Курской области во время выполнения боевых задач в Суджанском районе
Сотрудник СОБР "Кмет" Управления Росгвардии по Курской области во время выполнения боевых задач в Суджанском районе
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов примет участие в боях с ВСУ в Курской области, сообщил глава региона Олег Кожемяко.
"Бойцы отряда "Тигр", которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов", — написал губернатор региона в Telegram.
Как уточнил Кожемяко, подразделение возглавил вице-губернатор края — Сергей Ефремов. Глава Приморья выразил уверенность, что военные доблестно выполнят поставленные задачи и вернутся домой.
Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.