https://ria.ru/20240817/boi-1966727217.html

Приморский вице-губернатор отправился в Курскую область участвовать в боях

Приморский вице-губернатор отправился в Курскую область участвовать в боях - РИА Новости, 17.08.2024

Приморский вице-губернатор отправился в Курскую область участвовать в боях

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов примет участие в боях с ВСУ в Курской области, сообщил глава региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T07:07

2024-08-17T07:07

2024-08-17T11:34

политика

курская область

россия

приморский край

сергей ефремов

олег кожемяко

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов примет участие в боях с ВСУ в Курской области, сообщил глава региона Олег Кожемяко."Бойцы отряда "Тигр", которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов", — написал губернатор региона в Telegram.Как уточнил Кожемяко, подразделение возглавил вице-губернатор края — Сергей Ефремов. Глава Приморья выразил уверенность, что военные доблестно выполнят поставленные задачи и вернутся домой.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240817/ukraina-1966725938.html

https://ria.ru/20240817/ataka-1966722652.html

курская область

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политика, курская область, россия, приморский край, сергей ефремов, олег кожемяко, валерий герасимов, вооруженные силы украины