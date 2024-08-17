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Приморский вице-губернатор отправился в Курскую область участвовать в боях - РИА Новости, 17.08.2024
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07:07 17.08.2024 (обновлено: 11:34 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/boi-1966727217.html
Приморский вице-губернатор отправился в Курскую область участвовать в боях
Приморский вице-губернатор отправился в Курскую область участвовать в боях - РИА Новости, 17.08.2024
Приморский вице-губернатор отправился в Курскую область участвовать в боях
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов примет участие в боях с ВСУ в Курской области, сообщил глава региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T07:07
2024-08-17T11:34
политика
курская область
россия
приморский край
сергей ефремов
олег кожемяко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов примет участие в боях с ВСУ в Курской области, сообщил глава региона Олег Кожемяко."Бойцы отряда "Тигр", которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов", — написал губернатор региона в Telegram.Как уточнил Кожемяко, подразделение возглавил вице-губернатор края — Сергей Ефремов. Глава Приморья выразил уверенность, что военные доблестно выполнят поставленные задачи и вернутся домой.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240817/ukraina-1966725938.html
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политика, курская область, россия, приморский край, сергей ефремов, олег кожемяко, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Политика, Курская область, Россия, Приморский край, Сергей Ефремов, Олег Кожемяко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Приморский вице-губернатор отправился в Курскую область участвовать в боях

Приморский вице-губернатор поехал в Курскую область для участия в боях с ВСУ

© Фото : пресс-служба Росгвардии Сотрудник СОБР "Кмет" Управления Росгвардии по Курской области во время выполнения боевых задач в Суджанском районе
Сотрудник СОБР Кмет Управления Росгвардии по Курской области во время выполнения боевых задач в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : пресс-служба Росгвардии
Сотрудник СОБР "Кмет" Управления Росгвардии по Курской области во время выполнения боевых задач в Суджанском районе
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов примет участие в боях с ВСУ в Курской области, сообщил глава региона Олег Кожемяко.
"Бойцы отряда "Тигр", которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов", — написал губернатор региона в Telegram.
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Как уточнил Кожемяко, подразделение возглавил вице-губернатор края — Сергей Ефремов. Глава Приморья выразил уверенность, что военные доблестно выполнят поставленные задачи и вернутся домой.
Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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ПолитикаКурская областьРоссияПриморский крайСергей ЕфремовОлег КожемякоВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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