https://ria.ru/20240817/belorussija-1966758820.html

Белоруссия готова выступать с мирными инициативами

Белоруссия готова выступать с мирными инициативами - РИА Новости, 17.08.2024

Белоруссия готова выступать с мирными инициативами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова продолжать выступать с мирными инициативами и брать на себя роль переговорной площадки по РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T13:18

2024-08-17T13:18

2024-08-17T13:18

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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова продолжать выступать с мирными инициативами и брать на себя роль переговорной площадки по урегулированию конфликтов. Его слова приводит в субботу Sputnik Беларусь."Беларусь неоднократно выступала с мирными инициативами и брала на себя роль переговорной площадки по урегулированию конфликтов. Мы будем и впредь неуклонно продолжать данную работу", - сказал Лукашенко в своем выступлении на третьем саммите "Голос Глобального Юга" в формате видеоконференции. "Сегодня многие регионы сотрясают войны и конфликты, в угоду транснациональным корпорациям небывалые темпы набирает гонка вооружений. Но без устойчивого мира и разрешения глобальных противоречий никакое развитие невозможно", - заявил белорусский президент."На протяжении ряда лет мы живем под незаконными, несправедливыми, варварскими санкциями, которые не только оказывают воздействие на нашу страну, но и губительно отражаются на ваших народах", - сказал Лукашенко в своем выступлении на третьем саммите "Голос Глобального Юга" в формате видеоконференции. Лукашенко пояснил, что, например, ограничения в отношении экспорта белорусских минеральных удобрений обострили проблемы нехватки продовольствия и голода в беднейших странах.Он констатировал, что Запад по-прежнему провоцирует конфликты, порождающие многомиллионные потоки беженцев, а потом цинично обвиняет Глобальный Юг и Белоруссию в миграционном кризисе. "Однако истинная причина - в выкачивании ресурсов и навязывании развивающимся странам системы неэквивалентного обмена", - отметил белорусский президент."Эпоха западного господства уходит в прошлое. Центр глобального прогресса, экономической гравитации, да и принятия политических решений смещается на Юг и Восток", - заявил Лукашенко, выступая в субботу на саммите "Голос глобального Юга", который был организован Индией и состоялся в формате видеоконференции. Слова президента приводит его пресс-служба.Лукашенко подчеркнул, что "голос Глобального Юга должен звучать в полную силу и соответствовать своему гигантскому потенциалу": ситуация требует активнее проявлять лидерство в международных делах."Оппоненты чувствуют такую возрастающую мощь и пытаются ей противодействовать", - заявил белорусский президент.Он отметил, что страны-участницы саммита объединены общими целями и подходами к решению мировых проблем. "Это построение многополярного мира, создание системы неделимой безопасности, обеспечение устойчивого развития, укрепление равноправного сотрудничества. И самое главное - повышение уровня жизни наших народов", - пояснил Лукашенко.По его словам, "Беларусь нацелена вносить вклад в укрепление Глобального Большинства, активно участвуя в объединяющих международных структурах: в Организации Объединенных Наций, Движении неприсоединения, Шанхайской организации сотрудничества, а также БРИКС", партнерами которой Минск рассчитывает стать в ближайшей перспективе."Более полувека назад рухнула мировая система колониализма, но это не привело к реальному освобождению стран так называемого третьего мира. Колониальных стран. Де-факто во многом сохраняется экономическая и технологическая зависимость от бывших метрополий. Поэтому главный фронт нашей сегодняшней работы - экономика как основа любого суверенитета. И именно в экономической сфере нам есть что предложить странам Глобального Юга", - завил Лукашенко.Он подчеркнул, что Белоруссия давно и активно, еще со времен СССР, сотрудничает с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. "Постоянно оказываем гуманитарную помощь нуждающимся странам. Однако наши возможности гораздо шире. Беларусь является одним из мировых лидеров в достижении Целей устойчивого развития. Несмотря на оказываемое давление извне, наша страна демонстрирует высокую степень стабильности и продолжает поступательно развиваться", - обратил внимание белорусский президент.Он заявил, что Белоруссия как республика с хорошо развитыми промышленностью, сельским хозяйством, наукой, системой образования готова предложить Глобальному Югу продовольствие, промышленную продукцию, технологии, в том числе цифровые, передовые практики в здравоохранении, включая телемедицину, услуги по подготовке кадров и в других сферах. И у нее уже есть опыт эффективного содействия прогрессу ряда стран Глобального Юга, их индустриализации, повышению качества и уровня жизни населения."Уверен, вместе мы способны дать достойный ответ любым вызовам современности", - подчеркнул Лукашенко.Как пояснила пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко принял участие в саммите по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.

https://ria.ru/20240815/lukashenko-1966404487.html

https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859750648.html

https://ria.ru/20240402/sanktsii-1937302677.html

https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928480106.html

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Дарья Буймова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, индия, юг, нарендра моди, брикс, движение неприсоединения