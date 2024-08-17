https://ria.ru/20240817/avianosets-1966737787.html

В Китае на бывшем советском авианосце "Минск" произошел пожар

В Китае на бывшем советском авианосце "Минск" произошел пожар - РИА Новости, 17.08.2024

В Китае на бывшем советском авианосце "Минск" произошел пожар

На бывшем советском авианосце "Минск", который в 90-е приобрела китайская компания, произошел пожар, сообщает издание "Пэнпай". РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T09:45

2024-08-17T09:45

2024-08-17T10:39

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ПЕКИН, 17 авг - РИА Новости. На бывшем советском авианосце "Минск", который в 90-е приобрела китайская компания, произошел пожар, сообщает издание "Пэнпай". Ранее пожарно-спасательная бригада научно-технического индустриального парка Суситун, расположенного в городе Наньтун в восточной провинции Цзянсу, в своем официальном аккаунте в соцсети WeChat сообщила, что 16 августа около 16.00 (11.00 мск) во время работ по демонтажу и реновации на старом авианосце на реке Янцзы в парке Суситун вспыхнул пожар. Отмечалось, что в результате пожара никто не пострадал. Газета "Пэнпай" сообщила, что речь идет о бывшем советском авианосце "Минск", который располагался в парке Суситун с 2016 года. Авианосец "Минск" был приобретен китайской компанией в конце 1990-х годов, после чего использовался в тематическом парке отдыха в Шэньчжэне, расположенном на юге Китая. В 2016 году "Минск" был переведен в парк Суситун.

https://ria.ru/20240816/pozhar-1966702674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, цзянсу, wechat