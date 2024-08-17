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В Китае на бывшем советском авианосце "Минск" произошел пожар
В Китае на бывшем советском авианосце "Минск" произошел пожар - РИА Новости, 17.08.2024
В Китае на бывшем советском авианосце "Минск" произошел пожар
На бывшем советском авианосце "Минск", который в 90-е приобрела китайская компания, произошел пожар, сообщает издание "Пэнпай". РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T09:45
2024-08-17T09:45
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ПЕКИН, 17 авг - РИА Новости. На бывшем советском авианосце "Минск", который в 90-е приобрела китайская компания, произошел пожар, сообщает издание "Пэнпай". Ранее пожарно-спасательная бригада научно-технического индустриального парка Суситун, расположенного в городе Наньтун в восточной провинции Цзянсу, в своем официальном аккаунте в соцсети WeChat сообщила, что 16 августа около 16.00 (11.00 мск) во время работ по демонтажу и реновации на старом авианосце на реке Янцзы в парке Суситун вспыхнул пожар. Отмечалось, что в результате пожара никто не пострадал. Газета "Пэнпай" сообщила, что речь идет о бывшем советском авианосце "Минск", который располагался в парке Суситун с 2016 года. Авианосец "Минск" был приобретен китайской компанией в конце 1990-х годов, после чего использовался в тематическом парке отдыха в Шэньчжэне, расположенном на юге Китая. В 2016 году "Минск" был переведен в парк Суситун.
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РИА Новости
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в мире, китай, цзянсу, wechat
В мире, Китай, Цзянсу, WeChat
В Китае на бывшем советском авианосце "Минск" произошел пожар
На бывшем советском авианосце "Минск" на реке Янцзы в Китае произошел пожар