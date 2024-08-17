https://ria.ru/20240817/ataka-1966766953.html

Врио главы Курской области обсудил с Жогой обстановку в приграничье

Врио главы Курской области обсудил с Жогой обстановку в приграничье - РИА Новости, 17.08.2024

Врио главы Курской области обсудил с Жогой обстановку в приграничье

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что обсудил с председателем Народного Совета ДНР, Героем ДНР Артемом Жогой обстановку в приграничье,... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:32

2024-08-17T14:32

2024-08-17T14:32

специальная военная операция на украине

курская область

донецкая народная республика

россия

алексей смирнов (политик)

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 17 авг — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что обсудил с председателем Народного Совета ДНР, Героем ДНР Артемом Жогой обстановку в приграничье, которая пока остается непростой. "Встретился с председателем Народного Совета ДНР, Героем ДНР Артёмом Жогой… Обсудили с Артёмом Владимировичем обстановку в приграничье, которая пока остаётся непростой. Сейчас ведётся интенсивная работа по уничтожению подразделений противника", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Он отметил, что Жога имеет большой опыт боевых действий на Донбассе и приехал в Курскую область, чтобы оценить сложившуюся ситуацию, пообщаться с бойцами, поделиться своими знаниями. Для решения важных боевых задач он передал бронированный автомобиль. "Благодарю за внимание и помощь нашему региону. Сплочённость и поддержка – залог нашей общей победы", - подчеркнул Смирнов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/zashita-1965977101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, донецкая народная республика, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность