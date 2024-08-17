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Врио главы Курской области обсудил с Жогой обстановку в приграничье - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/ataka-1966766953.html
Врио главы Курской области обсудил с Жогой обстановку в приграничье
Врио главы Курской области обсудил с Жогой обстановку в приграничье - РИА Новости, 17.08.2024
Врио главы Курской области обсудил с Жогой обстановку в приграничье
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что обсудил с председателем Народного Совета ДНР, Героем ДНР Артемом Жогой обстановку в приграничье,... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:32
2024-08-17T14:32
специальная военная операция на украине
курская область
донецкая народная республика
россия
алексей смирнов (политик)
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 17 авг — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что обсудил с председателем Народного Совета ДНР, Героем ДНР Артемом Жогой обстановку в приграничье, которая пока остается непростой. "Встретился с председателем Народного Совета ДНР, Героем ДНР Артёмом Жогой… Обсудили с Артёмом Владимировичем обстановку в приграничье, которая пока остаётся непростой. Сейчас ведётся интенсивная работа по уничтожению подразделений противника", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Он отметил, что Жога имеет большой опыт боевых действий на Донбассе и приехал в Курскую область, чтобы оценить сложившуюся ситуацию, пообщаться с бойцами, поделиться своими знаниями. Для решения важных боевых задач он передал бронированный автомобиль. "Благодарю за внимание и помощь нашему региону. Сплочённость и поддержка – залог нашей общей победы", - подчеркнул Смирнов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/zashita-1965977101.html
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курская область, донецкая народная республика, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Врио главы Курской области обсудил с Жогой обстановку в приграничье

Врио главы Курской области Смирнов обсудил с Жогой обстановку в приграничье

© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 17 авг — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что обсудил с председателем Народного Совета ДНР, Героем ДНР Артемом Жогой обстановку в приграничье, которая пока остается непростой.
"Встретился с председателем Народного Совета ДНР, Героем ДНР Артёмом Жогой… Обсудили с Артёмом Владимировичем обстановку в приграничье, которая пока остаётся непростой. Сейчас ведётся интенсивная работа по уничтожению подразделений противника", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что Жога имеет большой опыт боевых действий на Донбассе и приехал в Курскую область, чтобы оценить сложившуюся ситуацию, пообщаться с бойцами, поделиться своими знаниями. Для решения важных боевых задач он передал бронированный автомобиль.
"Благодарю за внимание и помощь нашему региону. Сплочённость и поддержка – залог нашей общей победы", - подчеркнул Смирнов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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