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На Западе раскрыли, кто помог ВСУ подготовить атаку на Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024
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11:07 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/ataka-1966746077.html
На Западе раскрыли, кто помог ВСУ подготовить атаку на Курскую область
На Западе раскрыли, кто помог ВСУ подготовить атаку на Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024
На Западе раскрыли, кто помог ВСУ подготовить атаку на Курскую область
Североатлантический альянс участвовал в подготовке рейда ВСУ на Курскую область, заявил норвежский политолог Гленн Дизен в интервью телеканалу WION. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T11:07
2024-08-17T11:07
в мире
курская область
украина
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс участвовал в подготовке рейда ВСУ на Курскую область, заявил норвежский политолог Гленн Дизен в интервью телеканалу WION."Просто невозможно, чтобы НАТО не участвовала в планировании этого вторжения в Россию", — отметил он.Дизен подчеркнул, что НАТО и США еще с 2014 года обеспечивают Украину военной техникой, обучением и разведкой, поэтому в их причастности к атаке ВСУ на Курскую область нет сомнений. Эксперт также упомянул колоссальные потери украинской армии в ходе этой операции. Он предположил, что этот ход ВСУ может стать для Украины последним.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240817/nato-1966735284.html
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в мире, курская область, украина, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Курская область, Украина, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Западе раскрыли, кто помог ВСУ подготовить атаку на Курскую область

Дизен: НАТО помогла ВСУ подготовить атаку на Курскую область

© Минобороны РоссииУничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет"
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом Ланцет - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Минобороны России
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс участвовал в подготовке рейда ВСУ на Курскую область, заявил норвежский политолог Гленн Дизен в интервью телеканалу WION.
"Просто невозможно, чтобы НАТО не участвовала в планировании этого вторжения в Россию", — отметил он.
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Дизен подчеркнул, что НАТО и США еще с 2014 года обеспечивают Украину военной техникой, обучением и разведкой, поэтому в их причастности к атаке ВСУ на Курскую область нет сомнений. Эксперт также упомянул колоссальные потери украинской армии в ходе этой операции. Он предположил, что этот ход ВСУ может стать для Украины последним.
Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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В миреКурская областьУкраинаРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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