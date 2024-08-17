https://ria.ru/20240817/ataka-1966746077.html

На Западе раскрыли, кто помог ВСУ подготовить атаку на Курскую область

На Западе раскрыли, кто помог ВСУ подготовить атаку на Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024

На Западе раскрыли, кто помог ВСУ подготовить атаку на Курскую область

Североатлантический альянс участвовал в подготовке рейда ВСУ на Курскую область, заявил норвежский политолог Гленн Дизен в интервью телеканалу WION. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T11:07

2024-08-17T11:07

2024-08-17T11:07

в мире

курская область

украина

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс участвовал в подготовке рейда ВСУ на Курскую область, заявил норвежский политолог Гленн Дизен в интервью телеканалу WION."Просто невозможно, чтобы НАТО не участвовала в планировании этого вторжения в Россию", — отметил он.Дизен подчеркнул, что НАТО и США еще с 2014 года обеспечивают Украину военной техникой, обучением и разведкой, поэтому в их причастности к атаке ВСУ на Курскую область нет сомнений. Эксперт также упомянул колоссальные потери украинской армии в ходе этой операции. Он предположил, что этот ход ВСУ может стать для Украины последним.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240817/nato-1966735284.html

https://ria.ru/20240817/peregovory-1966738570.html

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в мире, курская область, украина, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато