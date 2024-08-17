https://ria.ru/20240817/ataka-1966744733.html

В Харьковской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль

В Харьковской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль - РИА Новости, 17.08.2024

В Харьковской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль

Украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в харьковской Таволжанке, один мужчина погиб, его жена пострадала, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T10:57

2024-08-17T10:57

2024-08-17T10:57

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

происшествия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в харьковской Таволжанке, один мужчина погиб, его жена пострадала, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Таволжанка Харьковской области. В машине ехали два человека. В результате удара FPV-дрона от полученных травм водитель авто скончался на месте", - написал он. По информации Ганчева, жена погибшего доставлена с осколочными ранениями в больницу.

https://ria.ru/20240619/ataka-1953866070.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, виталий ганчев, происшествия