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В Харьковской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:57 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/ataka-1966744733.html
В Харьковской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль
В Харьковской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль - РИА Новости, 17.08.2024
В Харьковской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль
Украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в харьковской Таволжанке, один мужчина погиб, его жена пострадала, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T10:57
2024-08-17T10:57
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
происшествия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в харьковской Таволжанке, один мужчина погиб, его жена пострадала, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Таволжанка Харьковской области. В машине ехали два человека. В результате удара FPV-дрона от полученных травм водитель авто скончался на месте", - написал он. По информации Ганчева, жена погибшего доставлена с осколочными ранениями в больницу.
https://ria.ru/20240619/ataka-1953866070.html
харьковская область
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харьковская область, виталий ганчев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Происшествия
В Харьковской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль

Украинский БПЛА атаковал автомобиль в Харьковской области, один человек погиб

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов жилой дом в Харьковской области
Поврежденный в результате обстрелов жилой дом в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости
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Поврежденный в результате обстрелов жилой дом в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в харьковской Таволжанке, один мужчина погиб, его жена пострадала, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
"Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Таволжанка Харьковской области. В машине ехали два человека. В результате удара FPV-дрона от полученных травм водитель авто скончался на месте", - написал он.
По информации Ганчева, жена погибшего доставлена с осколочными ранениями в больницу.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевПроисшествия
 
 
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