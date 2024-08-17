https://ria.ru/20240817/ataka-1966744733.html
В Харьковской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль
В Харьковской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль - РИА Новости, 17.08.2024
В Харьковской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль
Украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в харьковской Таволжанке, один мужчина погиб, его жена пострадала, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T10:57
2024-08-17T10:57
2024-08-17T10:57
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
происшествия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в харьковской Таволжанке, один мужчина погиб, его жена пострадала, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Таволжанка Харьковской области. В машине ехали два человека. В результате удара FPV-дрона от полученных травм водитель авто скончался на месте", - написал он. По информации Ганчева, жена погибшего доставлена с осколочными ранениями в больницу.
https://ria.ru/20240619/ataka-1953866070.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, виталий ганчев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Происшествия
В Харьковской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль
Украинский БПЛА атаковал автомобиль в Харьковской области, один человек погиб