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Армия Израиля атаковала город в центре сектора Газа - РИА Новости, 17.08.2024
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08:19 17.08.2024 (обновлено: 08:37 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/ataka-1966731152.html
Армия Израиля атаковала город в центре сектора Газа
Армия Израиля атаковала город в центре сектора Газа - РИА Новости, 17.08.2024
Армия Израиля атаковала город в центре сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по городу Аль-Завайда в центре сектора Газа, 15 человек погибли, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T08:19
2024-08-17T08:37
в мире
израиль
сша
катар
абдель фаттах ас-сиси
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по городу Аль-Завайда в центре сектора Газа, 15 человек погибли, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на местные СМИ. "Пятнадцать человек погибли в результате атаки Израиля Аль-Завайды в центре сектора Газа", - сообщил телеканал. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240816/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240816/izrail-1966610546.html
https://ria.ru/20240814/ataka-1966283948.html
израиль
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в мире, израиль, сша, катар, абдель фаттах ас-сиси, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Катар, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля атаковала город в центре сектора Газа

Армия Израиля атаковала город в центре сектора Газа, 15 человек погибли

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по городу Аль-Завайда в центре сектора Газа, 15 человек погибли, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на местные СМИ.
"Пятнадцать человек погибли в результате атаки Израиля Аль-Завайды в центре сектора Газа", - сообщил телеканал.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В Израиле заявили о росте числа репатриантов с начала войны в Секторе Газа
Вчера, 14:54
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
СМИ: проиранские силы могут ударить по инфраструктуре Израиля у Хайфы
14 августа, 23:15
 
В миреИзраильСШАКатарАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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