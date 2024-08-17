https://ria.ru/20240817/ataka-1966731152.html

Армия Израиля атаковала город в центре сектора Газа

Армия Израиля атаковала город в центре сектора Газа - РИА Новости, 17.08.2024

Армия Израиля атаковала город в центре сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по городу Аль-Завайда в центре сектора Газа, 15 человек погибли, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T08:19

2024-08-17T08:19

2024-08-17T08:37

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по городу Аль-Завайда в центре сектора Газа, 15 человек погибли, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на местные СМИ. "Пятнадцать человек погибли в результате атаки Израиля Аль-Завайды в центре сектора Газа", - сообщил телеканал. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240816/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240816/izrail-1966610546.html

https://ria.ru/20240814/ataka-1966283948.html

израиль

сша

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, сша, катар, абдель фаттах ас-сиси, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году