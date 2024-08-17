https://ria.ru/20240817/ataka-1966722652.html

В США раскрыли новые подробности атаки ВСУ на Курскую область

В США раскрыли новые подробности атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024

В США раскрыли новые подробности атаки ВСУ на Курскую область

Украинское командование больше года обсуждало операцию, такую как атака ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T04:54

2024-08-17T04:54

2024-08-17T11:16

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курская область

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москва

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинское командование больше года обсуждало операцию, такую как атака ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника."Идея операции, подобной <…> недавнему удару под Курском, обсуждалась уже больше года", — сказал собеседник телеканала.По его словам, таким образом киевское руководство пыталось отвлечь Москву от других направлений, где ВСУ терпят серьезное поражение, а российские силы продвигаются вперед.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240817/stsenariy-1966720086.html

https://ria.ru/20240817/vsu-1966714817.html

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в мире, курская область, россия, москва, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины