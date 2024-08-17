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"На запад": в Германии забили тревогу из-за прорыва России - РИА Новости, 17.08.2024
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14:10 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/armiya-1966763987.html
"На запад": в Германии забили тревогу из-за прорыва России
"На запад": в Германии забили тревогу из-за прорыва России - РИА Новости, 17.08.2024
"На запад": в Германии забили тревогу из-за прорыва России
Вооруженные силы России имеют значительное превосходство над ВСУ В Донбассе, что позволяет им стабильно продвигаться вперед, заявил журналист Кристоф Ваннер в... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:10
2024-08-17T14:10
в мире
россия
донбасс
германия
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 17 авг — РИА новости. Вооруженные силы России имеют значительное превосходство над ВСУ В Донбассе, что позволяет им стабильно продвигаться вперед, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."У русских на востоке преимущество. &lt;…&gt; Опытным российским войскам противостоят менее опытные украинские на многих участках фронта. Этим можно объяснить то, что русские ежедневно продвигаются все дальше на запад", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что для атаки на Курскую область командование ВСУ перебросило туда большое количество военных, что сильно ослабило все остальные направления. Таким образом, в Донбассе украинская армия находится в тяжелейшем положении, заключил журналист.Как сообщило Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. В четверг стало известно, что российские подразделения заняли Ивановку.
https://ria.ru/20240817/germaniya-1966754770.html
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в мире, россия, донбасс, германия, вооруженные силы украины, welt
В мире, Россия, Донбасс, Германия, Вооруженные силы Украины, Welt
"На запад": в Германии забили тревогу из-за прорыва России

Welt: армия России обладает колоссальным преимуществом над ВСУ в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА новости. Вооруженные силы России имеют значительное превосходство над ВСУ В Донбассе, что позволяет им стабильно продвигаться вперед, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"У русских на востоке преимущество. <…> Опытным российским войскам противостоят менее опытные украинские на многих участках фронта. Этим можно объяснить то, что русские ежедневно продвигаются все дальше на запад", — отметил он.
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Ваннер подчеркнул, что для атаки на Курскую область командование ВСУ перебросило туда большое количество военных, что сильно ослабило все остальные направления. Таким образом, в Донбассе украинская армия находится в тяжелейшем положении, заключил журналист.
Как сообщило Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. В четверг стало известно, что российские подразделения заняли Ивановку.
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