https://ria.ru/20240817/antonov-1966714145.html

Антонов прокомментировал обыски ФБР в доме Саймса в США

Антонов прокомментировал обыски ФБР в доме Саймса в США - РИА Новости, 17.08.2024

Антонов прокомментировал обыски ФБР в доме Саймса в США

Посол России в США Анатолий Антонов в субботу выразил обеспокоенность рейдом ФБР в поместье политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса, отметив, что... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T00:33

2024-08-17T00:33

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в субботу выразил обеспокоенность рейдом ФБР в поместье политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса, отметив, что данные действия идут вразрез с американской Конституцией.Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. Как рассказал агентству политолог, об обыске его заранее не уведомляли, сам он находится в Москве и не был в США с октября 2022 года."Мы, безусловно, обеспокоены происходящим ... В Вашингтоне с легкостью нарушают собственные каноны, предусмотренные первой поправкой к американской конституции. Стала нормой расправа над инакомыслием", — заявил Антонов журналистам.Обыски стали еще одним из проявлений разворачивающейся в США "охоты на ведьм" на тех, кто не согласен с проамериканскими взглядами на Россию, подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20240816/sayms-1966677187.html

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сша, россия, москва, дмитрий саймс, анатолий антонов, фбр, в мире