https://ria.ru/20240817/antonov-1966714145.html
Антонов прокомментировал обыски ФБР в доме Саймса в США
Антонов прокомментировал обыски ФБР в доме Саймса в США - РИА Новости, 17.08.2024
Антонов прокомментировал обыски ФБР в доме Саймса в США
Посол России в США Анатолий Антонов в субботу выразил обеспокоенность рейдом ФБР в поместье политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса, отметив, что... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T00:33
2024-08-17T00:33
2024-08-17T05:42
сша
россия
москва
дмитрий саймс
анатолий антонов
фбр
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430159_0:60:3073:1789_1920x0_80_0_0_af368f8eab3dcbc18e6cbef25b4a949f.jpg
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в субботу выразил обеспокоенность рейдом ФБР в поместье политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса, отметив, что данные действия идут вразрез с американской Конституцией.Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. Как рассказал агентству политолог, об обыске его заранее не уведомляли, сам он находится в Москве и не был в США с октября 2022 года."Мы, безусловно, обеспокоены происходящим ... В Вашингтоне с легкостью нарушают собственные каноны, предусмотренные первой поправкой к американской конституции. Стала нормой расправа над инакомыслием", — заявил Антонов журналистам.Обыски стали еще одним из проявлений разворачивающейся в США "охоты на ведьм" на тех, кто не согласен с проамериканскими взглядами на Россию, подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20240816/sayms-1966677187.html
https://ria.ru/20240816/sayms-1966543284.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430159_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_a03418c06ca9d1e2d88b1afa0b591e78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, москва, дмитрий саймс, анатолий антонов, фбр, в мире
США, Россия, Москва, Дмитрий Саймс, Анатолий Антонов, ФБР, В мире
Антонов прокомментировал обыски ФБР в доме Саймса в США
Антонов выразил обеспокоенность обысками ФБР в доме политолога Саймса в США