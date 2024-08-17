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Антонов прокомментировал обыски ФБР в доме Саймса в США - РИА Новости, 17.08.2024
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00:33 17.08.2024 (обновлено: 05:42 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/antonov-1966714145.html
Антонов прокомментировал обыски ФБР в доме Саймса в США
Антонов прокомментировал обыски ФБР в доме Саймса в США - РИА Новости, 17.08.2024
Антонов прокомментировал обыски ФБР в доме Саймса в США
Посол России в США Анатолий Антонов в субботу выразил обеспокоенность рейдом ФБР в поместье политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса, отметив, что... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T00:33
2024-08-17T05:42
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в субботу выразил обеспокоенность рейдом ФБР в поместье политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса, отметив, что данные действия идут вразрез с американской Конституцией.Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. Как рассказал агентству политолог, об обыске его заранее не уведомляли, сам он находится в Москве и не был в США с октября 2022 года."Мы, безусловно, обеспокоены происходящим ... В Вашингтоне с легкостью нарушают собственные каноны, предусмотренные первой поправкой к американской конституции. Стала нормой расправа над инакомыслием", — заявил Антонов журналистам.Обыски стали еще одним из проявлений разворачивающейся в США "охоты на ведьм" на тех, кто не согласен с проамериканскими взглядами на Россию, подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20240816/sayms-1966677187.html
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США, Россия, Москва, Дмитрий Саймс, Анатолий Антонов, ФБР, В мире
Антонов прокомментировал обыски ФБР в доме Саймса в США

Антонов выразил обеспокоенность обысками ФБР в доме политолога Саймса в США

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в субботу выразил обеспокоенность рейдом ФБР в поместье политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса, отметив, что данные действия идут вразрез с американской Конституцией.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. Как рассказал агентству политолог, об обыске его заранее не уведомляли, сам он находится в Москве и не был в США с октября 2022 года.
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"Мы, безусловно, обеспокоены происходящим ... В Вашингтоне с легкостью нарушают собственные каноны, предусмотренные первой поправкой к американской конституции. Стала нормой расправа над инакомыслием", — заявил Антонов журналистам.
Обыски стали еще одним из проявлений разворачивающейся в США "охоты на ведьм" на тех, кто не согласен с проамериканскими взглядами на Россию, подчеркнул дипломат.
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СШАРоссияМоскваДмитрий СаймсАнатолий АнтоновФБРВ мире
 
 
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