https://ria.ru/20240817/afganistan-1966721738.html

Афганистан стал безопасным и стабильным, заявил глава политбюро "Талибан"*

Афганистан стал безопасным и стабильным, заявил глава политбюро "Талибан"* - РИА Новости, 17.08.2024

Афганистан стал безопасным и стабильным, заявил глава политбюро "Талибан"*

За три года правления талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Афганистан стал более безопасным и стабильным,... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T04:10

2024-08-17T04:10

2024-08-17T04:17

афганистан

талибан

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катар

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ИСЛАМАБАД, 17 авг – РИА Новости. За три года правления талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Афганистан стал более безопасным и стабильным, чем был при предыдущем руководстве страны, заявил РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин в третью годовщину прихода талибов к власти.Три года назад, в августе 2021 года, талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в стране. В начале сентября того же года "Талибан"* сформировал новое правительство Афганистана."Мы обеспечили безопасность по всей стране, люди могут путешествовать из одного уголка страны в другой, торговля и бизнес расширились", - сказал Шахин.Собеседник агентства добавил, что при талибах по стране стало безопасно передвигаться, что спровоцировало рост торговли и предпринимательской деятельности. Со слов Шахина, этот показатель поднялся до рекордного за последние 20 лет уровня."Мы сохранили стабильность нашей валюты и мы запустили несколько мегапроектов, и есть еще несколько проектов, и приближается запуск новых мегапроектов", - добавил Шахин.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240817/taliban-1966720235.html

https://ria.ru/20240813/afganistan-1965892722.html

афганистан

катар

кабул (город)

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афганистан, талибан, в мире, сухейль шахин, оон, катар, кабул (город)