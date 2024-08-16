Рейтинг@Mail.ru
Более 140 жителей Курской области поступили в больницы из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/zhiteli-1966622903.html
Более 140 жителей Курской области поступили в больницы из-за обстрелов ВСУ
Более 140 жителей Курской области поступили в больницы из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
Более 140 жителей Курской области поступили в больницы из-за обстрелов ВСУ
Более 140 жителей Курской области, в том числе 10 детей, поступили в медучреждения из-за обстрелов ВСУ, заявил врио замминистра здравоохранения региона Павел... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:46
2024-08-16T15:46
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961791428_0:488:2731:2024_1920x0_80_0_0_c4b436013df4c7ea25da73e6a3d35b86.jpg
КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Более 140 жителей Курской области, в том числе 10 детей, поступили в медучреждения из-за обстрелов ВСУ, заявил врио замминистра здравоохранения региона Павел Алименко. "С 6 августа 2024 года в результате обстрелов Курской области среди мирного населения пострадали и поступили в медицинские учреждения Курской области 141 человек, в том числе 10 детей. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - заявил на брифинге Алименко. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240816/putin-1966612884.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961791428_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0708a9beb53201cf9f1d5b6e70da1b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Более 140 жителей Курской области поступили в больницы из-за обстрелов ВСУ

Более 140 жителей Курской области поступили в медучреждения из-за обстрелов ВСУ

© iStock.com / taratorkinБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© iStock.com / taratorkin
Больница . Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Более 140 жителей Курской области, в том числе 10 детей, поступили в медучреждения из-за обстрелов ВСУ, заявил врио замминистра здравоохранения региона Павел Алименко.
«
"С 6 августа 2024 года в результате обстрелов Курской области среди мирного населения пострадали и поступили в медицинские учреждения Курской области 141 человек, в том числе 10 детей. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - заявил на брифинге Алименко.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Путин контролирует ситуацию в Курской области, заявил врио губернатора
Вчера, 15:01
 
Курская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала