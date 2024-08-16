https://ria.ru/20240816/zhiteli-1966622903.html

Более 140 жителей Курской области поступили в больницы из-за обстрелов ВСУ

Более 140 жителей Курской области поступили в больницы из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024

Более 140 жителей Курской области поступили в больницы из-за обстрелов ВСУ

Более 140 жителей Курской области, в том числе 10 детей, поступили в медучреждения из-за обстрелов ВСУ, заявил врио замминистра здравоохранения региона Павел... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:46

2024-08-16T15:46

2024-08-16T15:46

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Более 140 жителей Курской области, в том числе 10 детей, поступили в медучреждения из-за обстрелов ВСУ, заявил врио замминистра здравоохранения региона Павел Алименко. "С 6 августа 2024 года в результате обстрелов Курской области среди мирного населения пострадали и поступили в медицинские учреждения Курской области 141 человек, в том числе 10 детей. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - заявил на брифинге Алименко. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины