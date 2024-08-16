https://ria.ru/20240816/zemletryasenie-1966510707.html

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,0

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 16.08.2024

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Тайване, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T02:50

2024-08-16T02:50

2024-08-16T03:01

тайвань

в мире

хуалянь

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Тайване, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах юго-восточнее города Хуалянь, их очаг залегал на глубине 10 километров.О жертвах или разрушениях не сообщается.

https://ria.ru/20240811/zemletryasenie-1965479694.html

тайвань

хуалянь

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тайвань, в мире, хуалянь