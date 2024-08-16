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"Это начало": разведчик предупредил Зеленского о катастрофе
"Это начало": разведчик предупредил Зеленского о катастрофе - РИА Новости, 16.08.2024
"Это начало": разведчик предупредил Зеленского о катастрофе
Запад затеял кампанию по дискредитации Владимира Зеленского с целью избавиться от него, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Ask the Inspector,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:21
2024-08-16T16:21
2024-08-16T16:21
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Запад затеял кампанию по дискредитации Владимира Зеленского с целью избавиться от него, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Ask the Inspector, опубликованном в социальной сети Х."От Зеленского избавятся. Я думаю, это начало публичной дискредитации Зеленского, чтобы он не смог оставаться у власти", — отметил он.В качестве аргумента Риттер привел тот факт, что именно сейчас западные СМИ заговорили о причастности главы киевского режима к подрыву газопровода "Северный поток". По его мнению, западные страны хотят заменить его на человека, который будет лучше исполнять их волю и служить их интересам.Во вторник Служба внешней разведки России заявила, что в США прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру во главе Украины.
https://ria.ru/20240816/territorii-1966575506.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, скотт риттер, северный поток
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Северный поток
"Это начало": разведчик предупредил Зеленского о катастрофе
Риттер: Запад хочет дискредитировать Зеленского