https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966632468.html

"Это начало": разведчик предупредил Зеленского о катастрофе

"Это начало": разведчик предупредил Зеленского о катастрофе - РИА Новости, 16.08.2024

"Это начало": разведчик предупредил Зеленского о катастрофе

Запад затеял кампанию по дискредитации Владимира Зеленского с целью избавиться от него, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Ask the Inspector,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:21

2024-08-16T16:21

2024-08-16T16:21

в мире

сша

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владимир зеленский

скотт риттер

северный поток

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Запад затеял кампанию по дискредитации Владимира Зеленского с целью избавиться от него, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Ask the Inspector, опубликованном в социальной сети Х."От Зеленского избавятся. Я думаю, это начало публичной дискредитации Зеленского, чтобы он не смог оставаться у власти", — отметил он.В качестве аргумента Риттер привел тот факт, что именно сейчас западные СМИ заговорили о причастности главы киевского режима к подрыву газопровода "Северный поток". По его мнению, западные страны хотят заменить его на человека, который будет лучше исполнять их волю и служить их интересам.Во вторник Служба внешней разведки России заявила, что в США прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру во главе Украины.

https://ria.ru/20240816/territorii-1966575506.html

https://ria.ru/20240816/vsu-1966541008.html

сша

россия

украина

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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, скотт риттер, северный поток